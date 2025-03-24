Люди с ИИ работают за двоих – новое исследование
Исследование показало, что нейросети увеличивают продуктивность.
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Новое исследование, проведенное Procter & Gamble, показало, что сотрудники, использующие искусственный интеллект, работают так же эффективно, как полноценные команды без нейросетей, передаёт BaigeNews.kz.
В эксперименте участвовали 776 экспертов P&G, которым было предложено разрабатывать идеи продуктов в рамках однодневных семинаров. Участники работали в парах (один коммерческий специалист и один технический эксперт) или индивидуально. Половина из них имела доступ к GPT-4 и GPT-4o, что позволяло оценить влияние ИИ на их продуктивность.
Результаты эксперимента:
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Команды без ИИ работали на 24% эффективнее, чем одиночные участники.
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Однако индивидуальные сотрудники с ИИ увеличили свою продуктивность на 37%, сравнявшись по эффективности с полноценными командами без ИИ.
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Лучшие показатели продемонстрировали группы, использующие ИИ: их результаты оказались на 39% выше, чем у обычных команд.
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Эти команды также были в три раза более склонны разрабатывать решения, попадающие в топ-10% по качеству.
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Использование ИИ помогло работать на 12-16% быстрее, предоставляя более детализированные решения.
Как ИИ влияет на сотрудников?
Одним из ключевых эффектов нейросетей стало сглаживание различий в экспертизе. В обычных командах технические специалисты концентрировались на технологиях, а коммерческие – на рынке. Однако с ИИ обе группы начали предлагать более разносторонние идеи.
Этот эффект особенно ярко проявился среди менее опытных сотрудников. С помощью ИИ они достигали уровня продуктивности, сопоставимого с опытными командами, что подчеркивает ценность искусственного интеллекта как инструмента обучения и развития.
Авторы отмечают, что формат однодневного семинара не отражает сложность корпоративной среды, где проекты требуют многократных итераций и долгосрочной работы. Также остаются вопросы о том, как ИИ влияет на развитие навыков сотрудников и передачу знаний в длительной перспективе.
Тем не менее, результаты исследования подтверждают: ИИ способен значительно повысить эффективность работы, помогая сотрудникам выполнять больше задач и достигать лучших результатов.
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