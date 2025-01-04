Дорожно-транспортное происшествие в области Улытау произошло на автодороге 4 января. Столкнулись два автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ДП региона.

В результате ДТП погибли три человека.

"По данному факту начато досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего", - сообщили в ДП области.

Полицейские напомнили участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно скоростного режима.

Напомним, десятки автомобилей столкнулись в массовом ДТП в Акмолинской области.