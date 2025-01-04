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Люди погибли в результате страшного ДТП в области Улытау

По данному факту начато досудебное расследование.

Сегодня, 21:00
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ДП области Улытау Сегодня, 21:00
Сегодня, 21:00
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Фото: ДП области Улытау

Дорожно-транспортное происшествие в области Улытау произошло на автодороге 4 января. Столкнулись два автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ДП региона.

В результате ДТП погибли три человека.

"По данному факту начато досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего", - сообщили в ДП области.

Полицейские напомнили участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно скоростного режима.

Напомним, десятки автомобилей столкнулись в массовом ДТП в Акмолинской области.

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