Люди погибли в результате страшного ДТП в области Улытау
По данному факту начато досудебное расследование.
Сегодня, 21:00
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Сегодня, 21:00Сегодня, 21:00
259Фото: ДП области Улытау
Дорожно-транспортное происшествие в области Улытау произошло на автодороге 4 января. Столкнулись два автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ДП региона.
В результате ДТП погибли три человека.
"По данному факту начато досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего", - сообщили в ДП области.
Полицейские напомнили участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно скоростного режима.
Напомним, десятки автомобилей столкнулись в массовом ДТП в Акмолинской области.
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