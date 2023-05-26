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alau.kz Сегодня, 01:08
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Сегодня, 01:08
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Фото: alau.kz

Люди ночуют возле автоцона в Костанае

Жители Костаная пожаловались на очереди в автоцоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

"Очередь в автоцоне! Люди здесь ночуют, приезжают в 5 утра. Как только открыли двери, люди хлынули, чуть ли не до драки! Почему такие очереди?" - жалуется костанаец.

Ситуацию прокомментировала PR менеджер филиала Госкорпорации по Костанайской области Ақмарал Сейдағали.

"По данной ситуации сообщаем, что скопление граждан в данном спеЦОНе связано с некорректной работоспособностью сервисов со стороны исполняющего органа (КПСиСУ ГП РК). На данный момент работоспособность сервисов восстановлена и работает в штатном режиме. Мы приносим свои извинения за временно предоставленные неудобства", - сообщила Ақмарал Сейдағали.

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Сегодня, 01:08
262
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