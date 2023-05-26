Люди ночуют возле автоцона в Костанае

Фото: alau.kz

Жители Костаная пожаловались на очереди в автоцоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

"Очередь в автоцоне! Люди здесь ночуют, приезжают в 5 утра. Как только открыли двери, люди хлынули, чуть ли не до драки! Почему такие очереди?" - жалуется костанаец.

Ситуацию прокомментировала PR менеджер филиала Госкорпорации по Костанайской области Ақмарал Сейдағали.