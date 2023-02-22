"Люди не верили, что спаслись". Казахстанский врач рассказала об оказании помощи в Турции

Фото: фото из личного архива спикера

После трагических событий в Турции, связанных с сильными землетрясениями, многие страны направили свою помощь пострадавшим. Казахстан тоже не остался на стороне. Два дня назад в страну вернулся второй эшелон казахстанских спасателей и медиков, работавших над ликвидацией последствий стихии. Среди них была врач Центра медицины катастроф КЧС Карагандинской области Алмагуль Алдабекова. Это была её первая поездка в Турцию, и очень жаль, что по такому поводу, признаётся женщина. Корреспонденту BaigeNews.kz врач рассказала о том, какую помощь оказывали пострадавшим.

Алмагуль Алдабековой 39 лет. В Центре медицины катастроф она работает пять лет, а общий стаж в экстренной службе - 15 лет.

Женщина рассказала, как ей сообщили об экстренном выезде в Турцию.

"Это было очень неожиданно, спонтанно. Мне позвонили вечером, сказали, что я еду в составе спасательной группы. Сказать, что я замешкалась или обдумывала, такого не было. Потому что я считаю это своим долгом, поехать и помочь нашему братскому народу. Мы быстро собрались и выехали в составе спасательной группы из Караганды в Астану, а оттуда уже нас доставили в Турцию, в город Газиантеп", - рассказала врач.

После прибытия в Газиантеп их спасательный штаб распределили по разным городам. Алмагуль вместе с фельдшером Айдыном Жумабековым отправили в город Нурдагы, где они находились 11 дней.

"Дни я там не считала, запуталась, потому что не было времени смотреть в календарь. Мы работали по 16 часов, где-то были пересменки, где-то поспишь и идёшь дальше. Я понимала, что если нужно будет остаться, я останусь. Даже мысли о том, чтобы сразу вернуться домой не было. Так как мы видели всё, что там творилось, большую трагедию людей. Невозможно было остаться от этого всего в стороне", - поделилась Алмагуль.

По приезде спасательный отряд разбил палатки. По словам врача, все понимали, что едут в полевые условия, у всех имелись спальные мешки и продуктовый запас.

"Мы приехали на разбор дома, вокруг сидели люди. Они разбили палаточный городок в местах, где только можно было. И все родные, люди, которые потеряли кров, и те, которые приехали, узнав о горе своих родных, сидели круглые сутки в ожидании того, когда спасатели найдут живого или обнаружат тело", - сказала она.

В первый же день казахстанским спасателям удалось вызволить из-под завалов троих пострадавших.

"К нашему счастью, две женщины были с лёгкими ушибами, серьёзных травм не было. В Турции хорошо работают медики, они сразу же забирали пострадавших в свои клиники. Ещё одного найденного мужчину тут же передали бригаде парамедиков, потому что ему нужно было незамедлительно комплексное стационарное лечение. Остальным мы оказывали различную помощь. У кого-то были ушибы, раны, порезы. Мы осматривали, успокаивали их как могли. Потому что все они были в стрессе. У кого-то с сердечно-сосудистой системой были проблемы и давление поднималось", - вспоминает Алмагуль.

По её словам, двух женщин, которых удалось спасти, отпустили после осмотра на следующий день, и они вернулись к ним, чтобы отблагодарить за спасение.

"В тот момент нам удалось побольше с ними пообщаться. Потому что в первые минуты они все были шокированы, плакали от радости. Женщина с дочерью рассказали, что они приехали в гости из Анкары. И так получилось, что попали сюда. Они были очень счастливы спастись, говорили, что это чудо, благодарили всю нашу бригаду за то, что вытащили их. Говорили, что не верили, что могут спастись, и их найдут", - добавила врач.

Алмагуль с ужасом вспоминает то, как мать оплакивала погибшего сына. Она тоже мать четверых детей, видеть смерть ребёнка очень тяжело.



"Страшно было, когда нашли тело мальчика, и мать его оплакивала. Это очень тяжело видеть. И то, что человек, который долгое время не видел свою племянницу, приехал, к сожалению, тогда, когда её не стало. Он очень сильно горевал", - говорит Алмагуль.

Врачи осматривали по 30-35 человек в день, и каждый из них благодарил спасателей, рассказывает она.

"Люди благодарили за то, что спасли живых. Но когда проходило время, они тоже понимали, что под такими завалами очень тяжело выжить, и их надежда с каждым днём угасала. Мы подготавливали их к тому, что спасатели могут найти тело их родственника. Они говорили, что и этому будут рады, потому что хотели захоронить тело по традициям. Это было душераздирающе. Настолько они благодарный народ. Они были рады любой помощи. Все понимали масштаб этой трагедии", - рассказала Алмагуль.

По её словам, местные жители также подстраховывали казахстанских спасателей на местах разрушений.

"Наши спасатели тоже были в опасной зоне. Когда мы приехали, там было пару толчков, и никто не знал, как это может обернуться. Всегда есть риск того, что обрушение может произойти повторно. Мы были возле бывшего шестиэтажного здания, которое сложилось в два этажа. Но наши спасатели соблюдали технику безопасности, и всё прошло удачно в плане практики", - считает врач.

Также она добавила, что её коллеги-врачи, которые оказывали помощь в Газиантепе, размещали в своих палатках пострадавших людей, которые оказались без крова.

Напомним, число погибших в результате двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 42 тысячи человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.



Фото взяты из личного архива Алмагуль.

