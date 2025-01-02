"КазАвтоЖол" в своем Telegram-канале обратилась к водителям из-за туалетов, установленных вдоль трасс, передаёт BaigeNews.kz.

Нацкомпания отмечает, что на многих участках наших трасс для вашего удобства установлены санитарные узлы. Они регулярно убираются, оснащены всем необходимым и созданы для вашего комфорта.

"Однако, несмотря на это, мы все чаще наблюдаем неприятную картину: люди игнорируют оборудованные туалеты и справляют нужду прямо под открытым небом, зачастую - возле самих санитарных узлов. Такие действия не только нарушают санитарные нормы, но и портят облик наших дорог. Это создает неприятности для других водителей, пассажиров и работников дорожной инфраструктуры. Кроме того, мусор и отходы загрязняют окружающую среду, нанося вред природе", - говорится в сообщении.