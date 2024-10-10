Люди гибнут в США из-за смертоносного урагана "Милтон"

Власти округа Сент-Люси в штате Флорида сообщили, что в результате торнадо, которые вызвал ураган "Милтон", погибли несколько человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на американское издание WPBF 25 News.



Сообщается, что торнадо прошел по району Спэниш Лейкс, и спасатели направляются на место происшествия. Полицейские и пожарные обследуют разрушенные участки, чтобы оказать помощь пострадавшим и продолжить поисковые работы. Сколько именно человек погибли, пока еще уточняется.



Ранее глава регионального управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри сообщил, что около 125 домов были разрушены в результате торнадо во Флориде. В штате объявлена чрезвычайная ситуация, проводится эвакуация миллионов местных жителей.



"Милтон" признан сильнейшим за последние 100 лет ураганом.