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Люди гибнут в США из-за смертоносного урагана "Милтон"

Сегодня, 09:32
АВТОР
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foxnews.com Сегодня, 09:32
Сегодня, 09:32
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Фото: foxnews.com

Власти округа Сент-Люси в штате Флорида сообщили, что в результате торнадо, которые вызвал ураган "Милтон", погибли несколько человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на американское издание WPBF 25 News.

Сообщается, что торнадо прошел по району Спэниш Лейкс, и спасатели направляются на место происшествия. Полицейские и пожарные обследуют разрушенные участки, чтобы оказать помощь пострадавшим и продолжить поисковые работы. Сколько именно человек погибли, пока еще уточняется.

Ранее глава регионального управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри сообщил, что около 125 домов были разрушены в результате торнадо во Флориде. В штате объявлена чрезвычайная ситуация, проводится эвакуация миллионов местных жителей.

"Милтон" признан сильнейшим за последние 100  лет ураганом.

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