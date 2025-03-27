Департаментом АФМ по Алматы выявлена противоправная деятельность 6 микрофинансовых организаций, передаёт BaigeNews.kz.

В отношении руководства МФО "Creditum", "Sofi Finance", "Hava Finance","SF Offline", "POS Credit", "Салем Кредит" проводится расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.

Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями через различные платформы.

При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика.

За эту "услугу" взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.

К примеру, должник при наличии займа 120 тысяч тенге оплатил только по гарантии 446 тысяч тенге, без учета основного долга и начисленных процентов.



Таким образом, основную часть доходов МФО составляли платежи по фиктивным договорам гарантии.

В результате незаконной деятельности указанных МФО причинен ущерб по предварительным данным в размере 30 млрд тенге.



Следствие продолжается.