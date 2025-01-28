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Прежняя установка сейчас уже не работает - Токаев о деятельности Нацбанка

Сегодня, 11:59
АВТОР
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Акорда Сегодня, 11:59
Сегодня, 11:59
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства прокомментировал работу Национального банка, передает BaigeNews.kz.

"Работу Нацбанк проводит в соответствии с мандатом. Работа ведется в текущем режиме, но вопросы, конечно же, остаются. Прежде всего, людей волнует волатильность национальной валюты. Эксперты ожидают давление на курс тенге из-за укрепления американского доллара и обеспечение стабильности валюты. В целом обуздание инфляции. Это крайне важная работа, которая должна проводиться в тесном сотрудничестве с правительством.

Прежняя установка на то, чтобы мы независимые, самостоятельные, уже не работает, поскольку ситуация необычная. Об этом я выскажусь позднее", - сказал президент на расширенном заседании правительства.

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