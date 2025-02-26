  • 26 Февраля, 15:31
  • BAIGENEWS

Людей спешно эвакуировали из учебного заведения в Семее

Из-за сообщения о минировании.

Сегодня, 15:12
АВТОР
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ДП Абайской области Сегодня, 15:12
Сегодня, 15:12
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Фото: ДП Абайской области

26 февраля в полицию поступило сообщение о минировании одного из учебных заведений в городе Семей, передаёт BaigeNews.kz.

После сообщения о минировании на место стянулись экстренные службы, эвакуировали людей и оцепили территорию. По результатам обследования взрывное устройство обнаружено не было.

Полиция напоминает, что заведомо ложные сообщения о терроризме квалифицируются по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан и влекут за собой наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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