Людей спешно эвакуировали из учебного заведения в Семее
Из-за сообщения о минировании.
Сегодня, 15:12
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Сегодня, 15:12Сегодня, 15:12
62Фото: ДП Абайской области
26 февраля в полицию поступило сообщение о минировании одного из учебных заведений в городе Семей, передаёт BaigeNews.kz.
После сообщения о минировании на место стянулись экстренные службы, эвакуировали людей и оцепили территорию. По результатам обследования взрывное устройство обнаружено не было.
Полиция напоминает, что заведомо ложные сообщения о терроризме квалифицируются по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан и влекут за собой наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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