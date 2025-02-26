26 февраля в полицию поступило сообщение о минировании одного из учебных заведений в городе Семей, передаёт BaigeNews.kz.

После сообщения о минировании на место стянулись экстренные службы, эвакуировали людей и оцепили территорию. По результатам обследования взрывное устройство обнаружено не было.

Полиция напоминает, что заведомо ложные сообщения о терроризме квалифицируются по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан и влекут за собой наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.