Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура

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Генеральная прокуратура сообщила подробности обвинения Серику Кудебаеву, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, приговором Талдыкорганского городского суда экс-глава ДП Алматинской области признан виновным в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия (статья 362 части 4 УК) и пытках (статья 146 части 2) в период "январских событий" и осуждён к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, с лишением специального звания генерал-майор полиции.

В надзорном органе отметили, что Кудебаевым нарушены нормы Конституции нашей страны, Указа главы государства "О введении чрезвычайного положения", законов "О правоохранительной службе" и "Об органах внутренних дел", а также не исполнены требования внутриведомственных приказов и специальных планов".

"При отсутствии признаков нападения вместо того, чтобы обеспечивать общественную безопасность в период ЧП, Кудебаев С.М. дал личному составу незаконную команду покинуть здание и разойтись по домам, тем самым деморализовав сотрудников. Будучи комендантом местности, не обеспечил надлежащую работу оперативного штаба и принятие своевременных мер для стабилизации ситуации в регионе" - говорится в сообщении.

В результате Талдыкорган погрузился в хаос и безвластие. Мародёры разграбили торговые дома и объекты бизнеса, опустошили банкоматы и прилавки супермаркетов, совершали нападения и поджоги зданий акимата области, партии "Нур-Отан".

"Чувствуя безнаказанность и вседозволенность в отсутствие сил правопорядка, преступники захватили здания Департамента полиции области и Управления полиции города Талдыкоргана, откуда похитили около 500 единиц оружия и более 28 тысяч боеприпасов, часть которых до сих пор не найдена", - добавили в Генпрокуратуре.

Отметим, государству, гражданам и предпринимателям нанесен материальный ущерб на общую сумму около 5 миллиардов тенге.

Кроме того, в период с 7 по 16 января 2022 года с молчаливого согласия экс-генерала Кудебаева в здании департамента полиции массово применялись пытки в отношении 23 граждан.

"Более того, на глазах Кудебаева С.М. его подчиненные избивали доставленных лиц на территории департамента, что зафиксировано видеокамерами. В результате запрещенных методов следствия, которые сопровождались психическим и физическим насилием, а также использованием парового утюга, здоровью указанных граждан причинен вред различной степени тяжести. Вина Кудебаева С.М. полностью доказана совокупностью собранных по уголовному делу доказательств", - резюмировали в надзорном органе.

Напомним, экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев обвиняется в превышении полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.