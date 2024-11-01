  • 1 Ноября, 08:22
  • BAIGENEWS

Людей из застрявшего в грязи минивэна эвакуировали спасатели

Сегодня, 07:50
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 07:50
Сегодня, 07:50
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Фото: МЧС РК

В Актюбинской области спасатели МЧС эвакуировали трёх человек из минивэна, застрявшего в грязи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Мишина застряла в 30 км от села Уил. Спасатели эвакуировали в ближайший населенный пункт трёх человек. Они не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась.

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