Людей из застрявшего в грязи минивэна эвакуировали спасатели
Сегодня, 07:50
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Сегодня, 07:50Сегодня, 07:50
87Фото: МЧС РК
В Актюбинской области спасатели МЧС эвакуировали трёх человек из минивэна, застрявшего в грязи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Мишина застряла в 30 км от села Уил. Спасатели эвакуировали в ближайший населенный пункт трёх человек. Они не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась.
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