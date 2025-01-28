На расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев затронул ряд важных экономических вопросов, включая налоговую реформу, технологическое развитие и социальную политику. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с руководителем отдела социально-экономического анализа Института общественной политики Алтаем Дюсекеевым. Эксперт поделился своим мнением о ключевых моментах выступления главы государства.

О повышении НДС: "Вопрос будет долго обсуждаться"

Президент поддержал идею повышения налога на добавленную стоимость (НДС). Эксперт Алтай Дюсекеев считает, что этот вопрос вызывает много споров и останется в центре обсуждений. По его мнению, особенно против такой меры выступят представители малого и среднего бизнеса.

"С учетом бюджетного кризиса и постоянных изъятий средств из Национального фонда решение вопроса назрело как никогда. Что касается влияния на экономику, то любые реформы не дают мгновенного эффекта. Нужно время, чтобы оценить, как работает новая система, и, возможно, внести коррективы. В целом задача – закрыть дефицит бюджета и обеспечить использование средств Нацфонда на развитие государства", - подчеркнул эксперт.

О технологическом развитии: "Туризм и транспортный сектор – ключевые направления"

Президент также говорил о необходимости технологической модернизации экономики. Алтай Дюсекеев отметил, что страна уже демонстрирует положительные результаты в этом вопросе.

"На мой взгляд, экономика показывает определенные успехи, всё-таки в 2024 году её рост составил 4,8 процента. Однако, чтобы обеспечить стабильное и более успешное развитие, необходимо уделить внимание развитию туризма, поскольку перспективы для этого есть практически в каждом регионе", - рассказал Дюсекеев.

По его словам, первоочередной задачей правительства должно стать привлечение инвестиций в туристическую инфраструктуру.

"Значительную роль в этом должен сыграть Инвестиционный штаб, который уже демонстрирует определенные успехи. Второе важное направление – это транспортно-логистическая сфера. Казахстан ставит перед собой амбициозную задачу стать транспортным хабом, и благодаря своему географическому расположению у страны есть все шансы на успех. Главное – эффективно воспользоваться этими возможностями", - добавил эксперт.

О социальной политике: "Главное – привлекать инвестиции и поддерживать бизнес"

Президент подчеркнул необходимость повышения зарплат, создания рабочих мест и улучшения уровня жизни граждан. По мнению Алтая Дюсекеева, это долгосрочный процесс, требующий комплексного подхода.

"Рост зарплат и создание рабочих мест – сложный процесс, который требует времени. Глава государства ставит эту задачу как одну из приоритетных. Главная цель правительства – устойчивый экономический рост и повышение благосостояния населения", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что для решения этих задач важно привлекать инвестиции, которые помогут развивать производство и создавать новые рабочие места.

"В этом вопросе важно обеспечить кредитование реального сектора экономики. К сожалению, бизнесу сейчас не хватает финансовых ресурсов, поэтому необходимо мотивировать банки второго уровня активнее участвовать в финансировании предпринимательства", - подчеркнул Дюсекеев.

О финансовой политике: "Нацбанк и правительство должны работать вместе"

Говоря о финансовой политике, Алтай Дюсекеев поддержал заявление президента о том, что Национальный банк больше не может работать так же независимо, как раньше.

"Теперь задача по экономическому развитию лежит на плечах двух ведомств – правительства и финансового регулятора. Я уверен, что обе стороны смогут найти компромиссные решения, которые будут взаимовыгодными и принесут положительный эффект", - резюмировал эксперт.

Выступление президента на заседании правительства охватило широкий круг экономических вопросов. Алтай Дюсекеев отметил, что предложенные реформы требуют времени на реализацию, но подчеркнул, что Казахстан обладает всеми возможностями для успешного развития при грамотном подходе к инвестициям, налоговой политике и технологической модернизации.