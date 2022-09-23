Любые ограничительные меры в двусторонних отношениях с Россией негативно отразятся на бизнес-среде Казахстана

Договор о Евразийском экономическом союзе обеспечивает свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы между странами, заключившими его. Будучи стратегическими партнёрами, Казахстан и Россия обязаны выполнять принятые на себя обязательства. Об этом заявила директор Центра АО "Институт экономических исследований" (ERI) Долорес Тюлебекова, передаёт BaigeNews.kz.

Доля РФ в товарообороте РК в 2021 году составила 23,9 процента (24,2 миллиарда долларов), а за семь месяцев этого года – 27,9 процента (20,7 миллиарда долларов).

То есть товарооборот между Казахстаном и Россией растёт. Положительное влияние оказывают налаженные торговые пути поставок.

Исходя из структуры импорта российских товаров можно говорить о тесных взаимосвязях двух стран. Весомую долю в импорте из РФ занимают обработанные и готовые товары, предназначенные как для предпринимателей, так и для населения.

По итогам 2021 года Россия входит в первую пятерку стран по объёму инвестиций в экономику Казахстана, наряду с Нидерландами, США, Швейцарией и КНР. Объём прямых иностранных инвестиций из России в Казахстан за пять лет вырос на 58,3 процента – с 1,2 до 1,9 миллиарда долларов.

"Любые ограничительные меры в двусторонних отношениях негативно отразятся на бизнес-среде Казахстана в части реализации действующих контрактов. В целом в современных условиях необходимо понимать значение региональных связей и интеграционных процессов, в рамках которых, как показывает в том числе международный опыт, взаимовыгодные отношения являются долгосрочной перспективой. Для Казахстана вопрос регионального сотрудничества имеет особое значение. Несомненно, в силу геополитических обстоятельств на сегодняшний день возникают трудности, но нельзя недооценивать экономический вклад торговли для экономики Казахстана", - сказала эксперт.