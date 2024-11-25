"Любят стильно одеваться" – зарубежные дизайнеры о казахстанском потребителе

В 35-м сезоне Kazakhstan Fashion Week в Алматы приняли участие 26 дизайнеров. Из них 11 участников из-за рубежа – кто-то представил свои коллекции у нас впервые, а кто-то участвует в KFW регулярно. В эксклюзивном интервью BaigeNews.kz они рассказали, чем их так привлекает казахстанский рынок.

Kang Seona, дизайнера популярного в Южной Корее бренда The A-Story, организаторы KFW сами пригласили принять участие в KFW.

Автор фото: Алексей Котерев

"Нам сказали, что казахстанцы очень интересуются корейскими брендами и модой. Нам это предложение показалось перспективным. Бренд достаточно популярен на родине, в Корее есть несколько магазинов. В перспективе мы рассматриваем и казахстанский рынок, возможно, в скором будущем откроем здесь магазин", – прокомментировала дизайнер.

Коллекция бренда The A-Story. Автор фото: Алексей Котерев

Коллекция бренда по-летнему красочная, с яркими принтами и искушённая алматинская публика восприняла её бурными аплодисментами. В линейке брюки, шорты, майки, кюлоты из лёгких тканей. Коллекция для тех, кто живёт в ритме природы, оставаясь стильным и комфортным.

Российский бренд Wings Studio выставляется на KFW уже в третий раз. Бренд основали дизайнеры Денис Бурлаков и Татьяна Васильева, который в 2012 году стал Домом моды. Концепция бренда – правильный баланс между модой, базовым гардеробом и уникальностью.

Российские дизайнеры Денис Бурлаков и Татьяна Васильева. Автор фото: Алексей Котерев

Впервые дизайнеры бренда приняли участие в KFW год назад, решив попробовать и понять, как их воспримет казахстанская публика. Коллекция стала пользоваться популярностью не только среди потребителей, но и среди коллег-дизайнеров.

"После выхода коллекции на подиум у нас сразу появились клиенты. И очень обрадовало, что среди них были и коллеги-дизайнеры, и казахстанские потребители. Причём много изделий мы отшили и отправили потом на заказ. Собираясь принять участие в KFW уже в третий раз, мы собирались как будто к себе домой. Каждый раз новая публика и новая атмосфера, и всё настолько хорошо проходит, что складывается ощущение, что мы здесь живем", – сказала сооснователь бренда Татьяна Васильева.

Основатели бренда тоже думают над тем, чтобы открыть в Алматы шоу-рум, им интересен казахстанский рынок.

"Мы думаем, что хорошо бы здесь вписались, таких изделий, как у нас, здесь не делает никто, и публика лояльна. Российская публика, как и казахстанская, тоже любит элегатность", – отметила Татьяна Васильева

Коллекция бренда Wings Studio. Автор фото: Алексей Котерев

В коллекции прекрасно сочетались шелка и шерсть, металлические броши со стразами, принты, посвящённые главной тематике, – смерти, а изюминкой линейки стал главный человеческий орган – сердце. Акцент на лаконичные отточенные формы, высокотехнологичные материалы, качество, лимитированный тираж, декор и собственные принты.

"В этот раз мы привезли самую чувственную линию – Inside 5 ("Лекарство от смерти"). И Казахстан увидел её первым. Коллекция об истории смерти, о том, что её не нужно бояться, это тоже красота и искусство. Мы вдохновлялись художниками эпохи Возрождения, которые восхищались моментом смерти и превращали это в искусство. Стиль роскошных и богемных 70-х годов прошлого столетия вдохновил на сложные цветовые сочетания, эксперименты по сочетанию фактур. К изнеженной испорченной аристократке мы добавили демонические линзы, всклоченные волосы, многослойность создали халатами и классическими жакетами", – прокомментировала Татьяна Васильева.

Молодой дизайнер из Узбекистана Сухроб Хабиб представляет свои коллекции на KFW не первый раз и публика всегда встречает его восторженно. Ведь изделия отличаются идеальным лекалом, качественным тканями и сидят на моделях как влитые. Бренд Suhrob Habib представляет элитную мужскую, женскую и детскую одежду. Стоимость изделий начинается от 200 долларов. Сухроб Хабиб одевает узбекских знаменитостей и весьма оптимистично смотрит на рынок Казахстана – среди стран СНГ у нас больше всех потребителей этого узбекского бренда.

Дизайнер Сухроб Хабиб с моделью. Автор фото: Ержан Ахметов

"Здесь любят стильно одеваться, быть в тренде. Я был на многих показах в странах СНГ и по всему миру, так вот в Казахстане, среди других стран СНГ, на мой взгляд, больше тех, кто следует моде и соответствует деловому дресс-коду. Поэтому здесь моя продукция пользуется большим спросом" , – признаётся Сухроб Хабиб.

Дизайнер пока не планирует открывать в нашей стране шоу-рум, просто потому что не хватает на это средств. В его команде работают девять человек, которые не успевают отшивать заказы даже для узбекского потребителя. Изделия бренда на протяжении многих лет пользуются популярностью и спрос растёт с каждым днём, особенно на эксклюзивные оригинальные костюмы.

"Мои коллекции для тех, кто хочет выглядеть презентабельно, свободно и комфортно. Сейчас мы отшиваем коллекциии не только для мужчин, но для женщин и детей. Я не люблю одевать женщин в оверсайз, я за классику, за силуэт. Смело могу сказать, что в Ташкенте у нас вообще нет конкурентов, потому что у нас никто не рискует в себя вкладывать, развивать, участвовать в неделях моды, ведь всё это подразумевает огромные расходы. Конечно, такие мероприятия очень положительно сказываются на развитии: они позволяют знакомиться с коллегами, их продукцией, обмениваться опытом. Мы также часто бываем на выставках в Италии, где знакомимся с различными коллекциями дизайнеров и следим за модой, так как там мода идёт на год вперёд – в январе 2025-го уже будут представлены коллекции на 2026 год. И мы стараемся не пропускать такие события, чтобы быть с итальянцами на одной волне (смеётся)", – поделился Сухроб Хабиб.

Коллекция бренда Suhrob Habib. Автор фото: Алексей Котерев

Он подтвердил, что текстильная индустрия в Узбекистане намного больше развита, чем в Казахстане – сфера является одной из приоритетных для страны, но при этом сам дизайнер с опаской относится к сотрудничеству с узбекскими фабриками.

"Делопроизводители или менеджеры, отвечающие за модные тенденции, не всегда, на мой вгляд, поступают честно. Однажды я сотрудничал с текстилной компанией, которая отшивала мне на заказ базовые чёрные и синие костюмы, смокинги, которые пользуются большим спросом в начале учебных и свадебных сезонов. Все детали объяснил, показал, подкорректировал лекало – у них старые дизайны, они по ним штампуют и экспортируют. И через месяц, на моё удивление, увидел в их линейке свои костюмы с маленькой корректировкой. Конечно, ценовая политика у них намного дешевле. И я таким образом могу их развить, они станут для меня серьёзными конкурентами, ведь масшабное производство всегда может задавить дизайнеров", – рассказал Сухроб Хабиб.

В 35-м сезоне KFW коллекция бренда была представлена 50 уникальными образами, выполненными в пастельных тонах. Костюмы и аксессуары бренда отличают безупречный крой, продуманые детали.

Основатель кыргызского бренда Chapansar Жумагуль Сариева принимала участие в Казахстанской неделе моды впервые. За 13 лет существования бренд успел завоевать различные награды по всему миру и нашёл своего потребителя во многих странах.

Дизайнер Жумагуль Сариева. Автор фото: Ержан Ахметов

Жумагуль Сариева призналась, что бренду очень интересен казахстанский потребитель, здесь сформировалась большая клиентская база.

"Во-первых, мы находимся рядом, во-вторых, Алматы для нас родной город, поэтому мы с радостью согласились принять участие в показеKFW. Ранее мы были на показах в Астане. Публика приняла нас очень радушно. Надеемся, что в дальнейшем будем ещё чаще демонстрировать здесь свои коллекции", – сказала основатель Chapansar.

По словам менеджера компании Айзат Жунусовой, им уже поступило предложение открыть в Казахстане свой шоу-рум. Пойдёт ли бренд на такой шаг, покажет время.

Основатель бренда создаёт одежду, которая практична и долговечна, готовая к любым погодным условиям и сезонам. В основе бренда лежит искусство рассказывания историй. Дизайнер изучила множество книг, повествующих историю и быт кочевников, эта концепция и легла в основу создания бренда.

Коллекция бренда Chapansar. Фото из личного архива Жумагуль Сариевой

"В какое-то время экологичная одежда была утеряна. Это была такая универсальная одежда, которую днём можно носить как одежду, а ночью укрываться, как одеялом. Я решила это сохранить в современной интерпретации, изучила и внесла такие изюминки, которые сохраняют экологию и баланс природы. Каждое изделие отражает историю, красоту и дух Кыргызстана. Команда наших мастеров воплощает в жизнь глубокие по смыслу узоры и смелые цвета, которые на протяжении поколений определяли кыргызский образ жизни. От роскошных юбок-бельдемчи до чапанов, вдохновлённых одеждой предков, каждое творение Chapansar – это диалог между прошлым и настоящим, между традицией и трендом" , – рассказывает Жумагуль Сариева.

В юбилейном сезоне KFW были представлены бренды из Южной Кореи, России, Грузии, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.