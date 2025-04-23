Романтическое знакомство в сети обернулось криминальной ловушкой: в Западно-Казахстанской области полиция задержала группу молодых людей, подозреваемых в вымогательстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Потерпевший, житель Уральска, стал жертвой тщательно спланированной схемы, начавшейся с невинного флирта в Telegram.

Мужчина познакомился с девушкой в Telegram-канале, связанном с сайтом знакомств. После короткого онлайн-общения она пригласила его в гости. Но вместо романтического вечера его ждала подстава. Как только он оказался в квартире, в помещение ворвались трое неизвестных. Представившись "старшим братом" девушки, они вывели мужчину на улицу, где под угрозами физической расправы потребовали деньги.

Испугавшись, потерпевший отдал телефон, через который один из нападавших перевел средства на свой счёт. Ущерб оказался не только финансовым - пострадавший испытал серьезный психологический шок.

Благодаря оперативной работе сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции ЗКО, все участники схемы были оперативно установлены и задержаны. Среди пятерых фигурантов дела - четверо студентов колледжей, в том числе и та самая девушка, устроившая "свидание-ловушку".

Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Расследование продолжается.

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