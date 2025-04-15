В Акмолинской области женщина стала жертвой виртуального мошенника, который представился военнослужащим ООН и выманил у неё крупную сумму денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, 11 апреля жительница региона обратилась с заявлением о том, что стала жертвой обмана. Ещё в феврале она познакомилась в соцсети с мужчиной под именем James Charles, который назвался офицером ООН, якобы проходящим миротворческую службу в Никосии.

Их виртуальный роман стремительно развивался: "военный" обещал приехать в Казахстан и даже говорил о женитьбе. Для оформления "отпуска" он попросил у женщины $550. Не заподозрив подвоха, она перевела 115 000 тенге на указанные реквизиты.

Позже с женщиной связались уже от имени "офиса ООН", потребовали доплату за авиаперелёт и пообещали полное возмещение расходов. Только тогда жертва осознала, что имеет дело с мошенниками, и прекратила общение.

Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, возбуждено досудебное расследование.

🛑 "Никогда не переводите деньги незнакомым лицам — даже если они выглядят убедительно. Международные организации вроде ООН не требуют денег от частных лиц за поездки или отпуска. При малейшем подозрении — сразу обращайтесь в полицию", — напоминают в ДП области.

Ранее мы сообщали, что мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных служб в Астане.