"Любовь" из WhatsApp обернулась аферой для казахстанки
Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия.
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В Акмолинской области женщина стала жертвой виртуального мошенника, который представился военнослужащим ООН и выманил у неё крупную сумму денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации полиции, 11 апреля жительница региона обратилась с заявлением о том, что стала жертвой обмана. Ещё в феврале она познакомилась в соцсети с мужчиной под именем James Charles, который назвался офицером ООН, якобы проходящим миротворческую службу в Никосии.
Их виртуальный роман стремительно развивался: "военный" обещал приехать в Казахстан и даже говорил о женитьбе. Для оформления "отпуска" он попросил у женщины $550. Не заподозрив подвоха, она перевела 115 000 тенге на указанные реквизиты.
Позже с женщиной связались уже от имени "офиса ООН", потребовали доплату за авиаперелёт и пообещали полное возмещение расходов. Только тогда жертва осознала, что имеет дело с мошенниками, и прекратила общение.
Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, возбуждено досудебное расследование.
🛑 "Никогда не переводите деньги незнакомым лицам — даже если они выглядят убедительно. Международные организации вроде ООН не требуют денег от частных лиц за поездки или отпуска. При малейшем подозрении — сразу обращайтесь в полицию", — напоминают в ДП области.
Ранее мы сообщали, что мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных служб в Астане.
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