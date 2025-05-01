Накануне Дня единства народа Казахстана мы поговорили с семейными парами, где супруги разных национальностей. О секретах семейного счастья читайте в материале Baigenews.kz.

Руслан и Кристина

Руслан и Кристина Меликовы воспитывают четверых детей, в их семье тесно переплелись азербайджанская и русская культуры.

Фото: из архива семьи Меликовых

Руслан - анестезиолог-реаниматолог, врач областного кардиоцентра. Кристина - медсестра, но пока в декрете. Их младшей дочке нет еще и двух лет.

"Я сам рос в интернациональной семье. У меня мама русская, отец - азербайджанец. Он, конечно, хотел, чтобы кто-то из братьев - нас четверо сыновей в семье - женился на азербайджанке, но так судьба сложилась, что у всех жены русские. Отец отнёсся с пониманием, всех принял, - рассказывает Руслан Меликов. - Супруга моя работает медсестрой в кардиоцентре, там мы и познакомились. Сейчас у нас четверо детей - два мальчика и две девочки".

Фото: из архива семьи Меликовых

В семье чтят традиции обоих народов, отмечают и Новруз, и Масленицу.

"Мы отмечаем все праздники, и мусульманские, и христианские. Чтим все традиции. Отмечаем Наурыз, Масленицу, Пасху, Рождество. Когда был жив мой отец, он часто рассказывал внукам о своём детстве, об азербайджанской культуре. Например, в Азербайджане есть праздник Новруз байрамы - то есть Наурыз, праздник весеннего обновления. Отмечают его 21 марта, и там есть традиция - красят яйца и бьются ими, как у христиан на Пасху", - говорит Руслан Меликов.

Фото: из архива семьи Меликовых

Праздники он старается проводить в кругу семьи, если, конечно, нет дежурства в кардиоцентре. Дежурил Руслан Асланович и в прошлый новый год, а в честь праздника приготовил для коллег бешбармак.

"Я очень люблю готовить и готовлю часто. Любовь к готовке привил мне отец, он тоже много, часто и вкусно готовил. И национальные блюда в том числе - плов, кюфта-бозбаш, пити. Ну и никто не отменял харчо и борщ, которые тоже часто можно увидеть на нашем столе", - рассказывает Руслан Меликов.

В семье он первый медик. Думал, что будет нейрохирургом, но жизнь распорядилась иначе.

"Сначала работал санитаром на скорой помощи, потом, до самой интернатуры, был медбратом в реанимационном отделении БСМП. Так и затянуло. Выбрал для себя реаниматологию", - отмечает Руслан Меликов.

В профессии он уже 15 лет. Вместе с бригадой ведущих кардиохирургов участвовал даже в уникальных для региона операциях. Например, во время операции у пациента с расслоением аорты. Чтобы спасти его жизнь, хирурги использовали методику с необычным названием - "замороженный хобот слона".

Руслан Асланович также был анестезиологом во время симультанной операция. Оперировали совместно с онкологами. Пока кардиохирурги занимались сердцем, онкологи на отдельном столе удаляли опухоль из печени. Затем орган, уже без новообразования, имплантировали обратно.

"Каждый день у нас проводится 3-4 операции на открытом сердце, и это не считая экстренных. Помню свой первый самостоятельный наркоз, это было еще во время интернатуры. Сильно волновался, но все прошло гладко. Первый наркоз в кардиоцентре тоже запомнился. Заведующая, мой наставник, уехала в командировку, и тут поступает экстренный пациент. Так как я был один на смене, пришлось идти и давать наркоз. Мы справились, все прошло хорошо", - говорит Руслан Меликов.

Однажды он даже проводил прекондиционирование при подготовке к пересадке сердца.

"Человек попал в аварию, у него констатировали смерть мозга и родные дали согласие на донорство. Я присутствовал при заборе донорского сердца, провел прекондиционирование - то есть максимально подготовил орган пациента к изъятию и последующей транспортировке в другой город. Это колоссальный опыт. И был очень трогательный момент, когда оперирующий хирург попросил минуту молчания в честь донора, когда тот официально был объявлен умершим", - поделился Руслан Меликов.

Фото: из архива семьи Меликовых

Бывает, что на работе павлодарский анестезиолог пропадает сутками, но дома к этому привыкли и относятся с пониманием. Папа спасает жизни. Сейчас в семье медиков подрастают сыновья Аслан и Давид, дочки - Дильназ и Эвелина. Старшего сына назвали в честь дедушки.

Марина и Данияр

Данияр Султанов работает в пожарной части в городе Аксу, его супруга Марина - логопед-дефектолог в детском саду. В счастливом браке супруги живут уже 14 лет.

Фото: из архива семьи Султановых

"Познакомились мы во время учёбы в педагогическом университете. Я был на 4 курсе, Марина поступила на первый, - рассказывает Данияр Султанов. - Тогда я учился я на факультете физической культуры и спорта, а Марина поступила на специальность - логопед-дефектолог. В 2011 году мы оженились".

Фото: из архива семьи Султановых

Выбор сына родители поддержали и против невестки не были.

"Родители всегда меня поддерживали. Сказали: "Это твоё решение. Твоя жизнь, и решать тебе", - вспоминает Данияр. - Сейчас праздники отмечаем вместе, и православные, и мусульманские".

Работа у Данияра Султанова непростая, в 2009 году он стал пожарным. Со временем получил звание лейтенанта, был назначен начальником караула, а после - заместителем начальника пожарной части.

Фото: из архива семьи Султановых

"Даже, когда учился, мне нравилось, наблюдать, как пожарные машины с мигалками едут на помощь людям, едут спасать жизни. К тому же, в пожарной части работал мой двоюродный брат. Он подсказал, что есть вакансия, и я устроился не задумываясь. Прошёл медкомиссию, собрал документы и с тех пор работаю в ПЧ-10. Работу свою люблю", - отвечает Данияр Султанов.

Фото: из архива семьи Султановых

Профессия пожарного благородная, но опасная. Случаются тяжелые вызовы. Так, в 2013 году Данияр участвовал в тушении торгового дома "Достык" в Аксу. Здание загорелось ночью, осложняли ситуацию шквальный ветер и мороз - пожар случился зимой. С огнем не сразу, но удалось справиться. Запомнился Данияру и пожар на Аксуском заводе ферросплавов, когда огонь вспыхнул в четвертом и шестом цехах. Это тоже была непростая смена.

Сейчас Данияр счастлив в браке. С Мариной у них трое замечательных детей, два мальчика - Тимур и Дамир, и дочка Сафина.

Дамир и Ольга

Ольга встретила своего будущего супруга в 2003 году, когда они ещё учились в колледже. Оба выбрали медицину.

Фото: из архива семьи Увальчиновых

В браке Дамир и Ольга уже 17 лет, за эти годы в семье родились две прекрасные дочки. Сабине сейчас 15 лет, а младшей Адине - всего пять.

"Я считаю что любой брак, будь супруги одной нации или разных, должен строиться на любви и взаимном уважении. Если это есть, то сложностей не будет, - уверен Дамир Увальчинов. - В нашей семье мы соблюдаем традиции обеих культур. Оля на праздники печёт баурсаки и варит бешпармак, на Пасху мы красим яйца и печём куличи. Когда поженились, моя мама сказала : "Главное чтоб любили и жили счастливо". За что я ей и благодарен".

Фото: из архива семьи Увальчиновых

К слову, Дамир пошел по стопам мамы, которая работала акушеркой и часто брала сына с собой в больницу. Он стал перфузистом. Самым важным в своей работе считает - видеть, как пациент уходит на своих ногах и возвращается к обычной жизни. Его супруга Ольга - медсестра в торакальном отделении онкологического диспансера.

На работе супруги Увальчиновы - настоящие профи и герои в белых халатах, а дома - просто любящие родители.