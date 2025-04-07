В Ордабасинском районе Туркестанской области был зафиксирован очередной случай незаконного сбора краснокнижных тюльпанов Грейга. В это воскресенье на одном из полей была замечена женщина, которая сорвала эти редкие растения, нарушив закон. Теперь ей грозит штраф в размере 3000 МРП, что эквивалентно почти 12 млн тенге, или наказание в виде исправительных или общественных работ, передаёт BaigeNews.kz.

С наступлением апреля, когда начинают распускаться тюльпаны, полиция усиленно мониторит социальные сети в поисках нарушителей, а экологи и защитники природы продолжают свою работу по охране редких видов растений.

"Тюльпаны Грейга занесены в Красную книгу, и их сбор наносит непоправимый вред экосистеме, поскольку эти растения размножаются семенами, а не луковицами. Семена могут находиться в земле до семи лет, прежде чем прорастут, а незаконный сбор цветов приводит к их исчезновению", - говорится в описании к публикации, на которой зафиксировано нарушение.

В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области сообщили, что установили женщину, сорвавшую тюльпаны. Ею оказалась жительница города Шымкент.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 339 части 1 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений".

Полиция активно проводит рейды и мониторинг социальных сетей для выявления нарушений природоохранного законодательства. На месте нарушения установлены предупредительные таблички, а также ведется разъяснительная работа с местными жителями.