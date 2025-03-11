  • 11 Марта, 17:07
  • BAIGENEWS

Любителей сорить в Астане будут штрафовать до 4 млн тенге

В Астане ужесточили наказание за несанкционированные свалки.

Сегодня, 16:17
АВТОР
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Акимат Астаны Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17
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Фото: Акимат Астаны

С 13 марта вступают в силу изменения в статью 344 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", согласно которым в столице ужесточены меры наказания за сброс мусора на несанкционированных свалках, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь физические лица и предприятия, сбрасывающие отходы в неустановленных для этого местах, будут оштрафованы на сумму от 100 до 1000 МРП, что составляет от 393 200 до 3 млн 932 тыс тенге.

За повторное нарушение в течение года (для крупного бизнеса — в течение трех лет) штраф удваивается. Для физических лиц он может составить до 200 МРП, для должностных лиц и малого бизнеса — до 750 МРП, для среднего бизнеса — до 1000 МРП, а для крупных компаний — до 2000 МРП.

В 2024 году в столице было ликвидировано 404 несанкционированные свалки, из которых вывезено более 257 тыс тонн мусора. Работы по ликвидации продолжаются, в том числе с использованием мобильных групп и системы IKomek, фиксирующей нарушения.

В 2025 году в нескольких районах города уже были выявлены и ликвидированы новые свалки, из которых вывезено более 300 тонн строительного и бытового мусора.

Кроме того, в 2024 году за незаконный выброс мусора были оштрафованы 409 водителей грузового транспорта на сумму 8,6 млн тенге.

За нарушение мест общего пользования оштрафованы граждане на 62 млн тенге.

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