В Астане вынесли приговор мошеннику, обманувшему девять человек, передаёт BaigeNews.kz.

Суд установил, что обвиняемый разместил на сайте объявление о продаже "дубайского шоколада", но не имел реальной возможности выполнить сделку. Через приложение WhatsApp он просил потерпевших перевести деньги на его банковский счет. После получения средств мошенник блокировал номера телефонов потерпевших, чем причинил им ущерб на общую сумму 176 300 тенге.

Прокурор запросил для обвиняемого 3 года и 6 месяцев ограничения свободы, с чем согласились как защита, так и потерпевшие.

Суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, добровольное возмещение ущерба и наличие малолетних детей у подсудимого. Также не было выявлено отягчающих обстоятельств.

С учетом всех факторов, суд назначил обвиняемому наказание в виде 3 лет и 3 месяцев ограничения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу.