  • 21 Сентября, 14:36
  • BAIGENEWS

Любимый мужчина рядом: Динара Сатжан заинтриговала подписчиков совместным фото с Меладзе

Сегодня, 13:51
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instagram.com/dinarasatzhan Сегодня, 13:51
Сегодня, 13:51
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Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан сегодня отмечает 42-й день рождения. Об этом она написала на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Она также опубликовала фото, на котором можно узнать легендарную оперную певицу и актрису Бибигуль Тулегенову и популярного российского исполнителя Валерия Меладзе.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dinara Satzhan (@dinarasatzhan)

"Мой 42-ой День рождения начинается в алматинском аэропорту с замечательными людьми. И я очень благодарна Всевышнему за то, что рядом со мной всю мою жизнь добрые, любящие и любимые люди. Моя семья! Мои родные! Мои друзья! Моя команда! Не хватало только одного человека - Любимого Мужчины. Сегодня Он рядом и я счастлива", — написала Динара Сатжан.

В комментариях подписчики назвали пост интригующим, благодаря упоминанию любимого мужчины под фото с Меладзе.

"Где-то Джанабаева напряглась", — шутят комментаторы.

"Идеальный день рождения именно так и должен выглядеть — "Когда не ты фотографируешься с Меладзе , а он с тобой", — резюмировали подписчики.

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