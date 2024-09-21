Любимый мужчина рядом: Динара Сатжан заинтриговала подписчиков совместным фото с Меладзе
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Казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан сегодня отмечает 42-й день рождения. Об этом она написала на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
Она также опубликовала фото, на котором можно узнать легендарную оперную певицу и актрису Бибигуль Тулегенову и популярного российского исполнителя Валерия Меладзе.
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"Мой 42-ой День рождения начинается в алматинском аэропорту с замечательными людьми. И я очень благодарна Всевышнему за то, что рядом со мной всю мою жизнь добрые, любящие и любимые люди. Моя семья! Мои родные! Мои друзья! Моя команда! Не хватало только одного человека - Любимого Мужчины. Сегодня Он рядом и я счастлива", — написала Динара Сатжан.
В комментариях подписчики назвали пост интригующим, благодаря упоминанию любимого мужчины под фото с Меладзе.
"Где-то Джанабаева напряглась", — шутят комментаторы.
"Идеальный день рождения именно так и должен выглядеть — "Когда не ты фотографируешься с Меладзе , а он с тобой", — резюмировали подписчики.
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