"Любил помогать людям и планировал свадьбу": что известно о погибшем спасателе

Степной пожар в Каркаралинском районе унёс жизнь 33-летнего спасателя. Хайрат Хали был заботливым сыном и братом, хорошим другом, успешным спортсменом и ответственным работником. Подробнее о жизни корреспонденту BaigeNews.kz рассказали его братья Нурбат и Еламан Хали.

Хайрат родился в Монголии и в девятилетнем возрасте с семьёй переехал на историческую родину. Семья Хали с тремя детьми обосновалась в Сарани Карагандинской области, где родился их чётвертый сын.

Сразу же по приезду мальчишки начали посещать секцию греко-римской борьбы. Тренер заметил способности именно в Хайрате и часто брал его с собой на различные соревнования в другие города. Он неоднократно выигрывал областные и республиканские чемпионаты. Стал кандидатом в мастера спорта.

Сразу после школы пошёл в армию. А после, в 2014 году, устроился в Сараньскую пожарную часть, где дослужился до старшего пожарного-спасателя. Хайрат не только участвовал в тушении пожаров и спасении людей, но и защищал честь своего учреждения на спортивных соревнованиях по греко-римской борьбе и футболу.

Его младший брат Еламан вспоминает, что Хайрат был невероятно заботливым и добрым человеком. Он был открытым, жизнерадостным, положительным. Он пользовался уважением среди друзей, соседей и коллег. Находил общий язык как с детьми, так и со старшим поколением. У него было очень много друзей: со школы, службы в армии, работы и спорта.

У мужчины остались 62-летний отец и 56-летняя мать. Среди четырёх братьев он единственный, кто остался жить с родителями.

"Он был невероятно заботливый. После каждой смены он приносил маме какой-нибудь подарок. Хоть шоколадку да захватит. А как он любил детей! Он мог часами играть с детьми брата. Постоянно дарил им подарки. Они отвечали ему тем же", - рассказывает Еламан.

Заботу Хайрат проявлял не только по отношению к близким. Он любил помогать людям.

"Всем соседям помогал. Зимой, когда выпадало много снега, на руках доносил соседских бабушек и дедушек до дома. Если кому-то из соседей привозили уголь или сено, он не дожидаясь, когда его позовут, шёл и помогал. Вот такая у него добрая душа была", - говорит братишка.

У него была особенная связь с братом.

"Он старше меня на 9 лет. У нас были очень тёплые отношения. Он дразнил меня корейцем, ласково называл Кака. В школьное время, когда у нас смены совпадали, он покупал барбариски, мы вместе их ели. Это было самое лучшее время. Неделю назад он отправил мне видео, на котором они с отцом режут барана. Хайрат спросил, когда я приеду, сказал, что ждут меня", - поделился сокровенным Еламан Хали.

Последний раз братья созванивались в субботу. Хайрат позвонил Еламану, который живёт и работает в Астане, перед командировкой в Каркаралинский район.

"Он успел поздравить меня с Днём учителя. Снова спросил, когда приеду в Сарань. Сказал, что выезжает в командировку", - сказал Хали-младший.

Еламан рассказал, что после этой поездки брат планировал познакомить родителей со своей любимой девушкой, а потом сделать ей предложение руки и сердца. К сожалению, познакомиться им было суждено на его похоронах.

"Он мечтал жениться, создать семью, хотел заботиться о родителях, помогать людям", - с грустью говорит Еламан Хали.

Когда ему сообщили грустную весть, он сразу не поверил. Поверил только, когда приехал в Сарань. Но и здесь ему не дали попрощаться с телом брата.

Нурбат Хали, ещё один младший брат Хайрата, взял на себя ответственность омывать тело.

"В семье только видел тело брата. Мы решили, чтобы никто не видел. Это жуткая картина: ожог был на 90% тела. На это очень тяжело было смотреть. Не могу передать словами. Мы с имамом договорились, что никому не покажем и не расскажем, что мы видели", - рассказал Хали.

После трагической новости их семья столкнулась с тяжелыми моментами, но братья отметили, что никто не держит зла. Они чувствуют гордость за своего брата-героя, который отдал свою жизнь, защищая родину, и уверены, что его душа теперь в покое.