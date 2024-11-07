Ляззат Суйндик назначена членом ЦИК
Сегодня, 11:07
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Сегодня, 11:07Сегодня, 11:07
28Фото: primeminister.kz
На заседании Сената депутаты поддержали кандидатуру Ляззат Суйндик на должность члена ЦИК, предварительно обсудив этот вопрос в рамках Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил руководитель аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай.
Отметим, Ляззат Суйндик окончила Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Стипендиат программы "Болашак", обучалась в Университете Шеффилд в Великобритании.
Имеет большой опыт работы в сфере коммуникаций, долгое время работала на ответственных руководящих должностях в Министерстве информации и Агентстве "Хабар".
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