Ляззат Кунгейбаева осталась с серебром женского чемпионата мира по боксу в Индии

Фото: sports.kz

Казахстанка Ляззат Кунгейбаева выступила в финале женского чемпионата мира-2023 по боксу в Нью-Дели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ляззат сразилась за "золото" в весовой категории свыше 81 килограмма с марокканкой Марди Хадиджа — двукратной призеркой чемпионата мира и чемпионкой Африки. Этот поединок закончился победой Хадиджа раздельным решением судей.

Таким образом, Ляззат Кунгейбаева стала серебряной призеркой женского ЧМ-2023 по боксу.

Ранее "серебро" у Казахстана также завоевала Карина Ибрагимова (57 кг).

Добавим, что Кунгейбаева во второй раз в карьере выиграла серебряную медаль на мировом первенстве — первое "серебро" было на чемпионате мира в 2014. Также Кунгейбаева выигрывала "золото" чемпионата мира — в 2016 году, однако в этот раз повторить тот успех не удалось.

Всего казахстанки завоевали в Нью-Дели шесть медалей: две серебряные и четыре бронзовые. Серебряными призерками ЧМ-2023 стали Карина Ибрагимова (57 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг). С "бронзой" выступление на ЧМ-2023 закончили Алуа Балкибекова (48 кг), Надежда Рябец (66 кг), Валентина Хальзова (75 кг) и Фариза Шолтай (81 кг).