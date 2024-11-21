Львёнка нашли в багажнике машины жителя Туркестанской области

В Шымкенте полицейские выявили попытку продажи детёныша льва возле одного из рынков в городе, передаёт BaigeNews.kz.

Оперативники обнаружили дикого зверя в багажнике авто жителя Туркестанской области.

По факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами животных зарегистрировано уголовное дело.

Проводятся следственные мероприятия.