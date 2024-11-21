  • 21 Ноября, 16:14
  • BAIGENEWS

Львёнка нашли в багажнике машины жителя Туркестанской области

Детёныша дикого зверя держали в связанных между собой пластиковых ящиках.

Сегодня, 15:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 15:17
Сегодня, 15:17
105
Фото: pxhere.com

В Шымкенте полицейские выявили попытку продажи детёныша льва возле одного из рынков в городе, передаёт BaigeNews.kz.

Оперативники обнаружили дикого зверя в багажнике авто жителя Туркестанской области.

По факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами животных зарегистрировано уголовное дело.

Проводятся следственные мероприятия.

Самое читаемое

Наверх