Львёнка нашли в багажнике машины жителя Туркестанской области
Детёныша дикого зверя держали в связанных между собой пластиковых ящиках.
Сегодня, 15:17
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Сегодня, 15:17Сегодня, 15:17
105Фото: pxhere.com
В Шымкенте полицейские выявили попытку продажи детёныша льва возле одного из рынков в городе, передаёт BaigeNews.kz.
Оперативники обнаружили дикого зверя в багажнике авто жителя Туркестанской области.
По факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами животных зарегистрировано уголовное дело.
Проводятся следственные мероприятия.
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