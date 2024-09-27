Львят пытались выкрасть из зоопарка в Караганде: какое решение принял суд

Работников зоопарка осудили в Караганде за попытку похищения и продажи двух львят, передаёт BaigeNews.kz.

Органами досудебного расследования Б., А. и Р. обвинялись в покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, покушении на незаконный сбыт видов животных, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан.

"Летом 2023 года Б., А. и Р., будучи работниками зоопарка Караганды, в группе лиц, с использованием служебного положения, пытались продать двух львят частным лицам, о чём стало известно работникам полиции. В ходе проведения ОРМ, в момент совершения сделки купли-продажи работники зоопарка задержаны сотрудниками полиции. Вина подсудимых доказана материалами НСД, вещественными доказательствами, показаниями свидетелей и другими доказательствами, собранными по делу", - сообщили в суде.

Действия подсудимых были переквалифицированы, так как судом проведена судебно-товароведческая экспертиза по стоимости львят, из которой сложился ущерб, не относящийся к крупному размеру.

Потерпевшая сторона ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с возмещением ущерба в полном объёме и примирением.

Приговором суда Б., А. и Р. признаны виновными по части 3 статьи 24, пунктам 2,3,4 части 2 статьи 339 УК, им назначено наказание в виде трёх лет ограничения свободы.

Им также запретили заниматься деятельностью, связанной с обращением с дикими животными, на два года.