Львят пытались выкрасть из зоопарка в Караганде: какое решение принял суд
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Работников зоопарка осудили в Караганде за попытку похищения и продажи двух львят, передаёт BaigeNews.kz.
Органами досудебного расследования Б., А. и Р. обвинялись в покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, покушении на незаконный сбыт видов животных, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан.
"Летом 2023 года Б., А. и Р., будучи работниками зоопарка Караганды, в группе лиц, с использованием служебного положения, пытались продать двух львят частным лицам, о чём стало известно работникам полиции. В ходе проведения ОРМ, в момент совершения сделки купли-продажи работники зоопарка задержаны сотрудниками полиции. Вина подсудимых доказана материалами НСД, вещественными доказательствами, показаниями свидетелей и другими доказательствами, собранными по делу", - сообщили в суде.
Действия подсудимых были переквалифицированы, так как судом проведена судебно-товароведческая экспертиза по стоимости львят, из которой сложился ущерб, не относящийся к крупному размеру.
Потерпевшая сторона ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с возмещением ущерба в полном объёме и примирением.
Приговором суда Б., А. и Р. признаны виновными по части 3 статьи 24, пунктам 2,3,4 части 2 статьи 339 УК, им назначено наказание в виде трёх лет ограничения свободы.
Им также запретили заниматься деятельностью, связанной с обращением с дикими животными, на два года.
Самое читаемое
- Три трупа нашли во время ремонта тепломагистрали в Балхаше
- Узбекистан вопросы задавать не будет, мы будем только радоваться – глава "Узатома" об АЭС в Казахстане
- 15-летнюю девочку выдали замуж за насильника в Атырау
- Брат Салтанат Нукеновой взыскал с Бишимбаева компенсацию морального вреда
- Министерство обороны Казахстана планирует открыть Академию военной медицины