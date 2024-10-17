Львы растерзали сотрудницу сафари-парка

Уголовное дело возбудили в Крыму по факту гибели сотрудницы парка львов "Тайган". Она умерла от травм после нападения хищников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

Женщина проработала там 18 лет, хорошо знала животных и правила поведения с ними, однако, по предварительной версии, совершила роковую ошибку. Она убирала вольер и забыла закрыть дверь. Как сообщили в дирекции зоопарка, усыплять львов после случившегося не будут, так как причиной трагедии стал человеческий фактор.