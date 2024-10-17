Львы растерзали сотрудницу сафари-парка
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Уголовное дело возбудили в Крыму по факту гибели сотрудницы парка львов "Тайган". Она умерла от травм после нападения хищников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".
Женщина проработала там 18 лет, хорошо знала животных и правила поведения с ними, однако, по предварительной версии, совершила роковую ошибку. Она убирала вольер и забыла закрыть дверь. Как сообщили в дирекции зоопарка, усыплять львов после случившегося не будут, так как причиной трагедии стал человеческий фактор.
"Львы – высшие хищники, и они не прощают ошибок. При уборке вольера не был закрыт перегонный шибер из наружного вольера во внутренний вольер, где происходила уборка помещения. Как это произошло, почему Лекадия Владимировна не закрыла его? Львы точно не могли, и посторонних людей в помещении, где живут львы, не было", – отметил директор Парка львов "Тайган" Олег Зубков.
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