Львы насмерть загрызли охранника зоопарка в Узбекистане
Львы выбрались из клетки, дверь которой оставили открытой, и напали на 44-летнего сотрудника частного зоопарка.
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В Узбекистане три льва напали на охранника зоопарка и загрызли его, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на uznews.uz.
ЧП произошло в Ташкентской области в зоопарке Lion Park, принадлежащем ООО "Wild Life".
Как сообщили в Генпрокуратуре, 17 декабря около 05:00 три африканских льва вышли из клетки, дверь которой была оставлена открытой. Они напали на 44-летнего охранника, растерзали его и съели части тела.
Около 09:00 произошедшее обнаружили сотрудники зоопарка. Два льва были возвращены в клетку с использованием транквилизаторов, а третьего застрелил местный охотник.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и областного управления экологии. Назначена судебно-медицинская и ДНК-экспертизы останков тела. Все хищные животные зоопарка были пересчитаны, а клетки надёжно заперты. Ведутся необходимые проверки.
Сообщалось, что в Актау проведут проверку передвижного зоопарка после жалоб волонтёров,
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