В Узбекистане три льва напали на охранника зоопарка и загрызли его, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на uznews.uz.

ЧП произошло в Ташкентской области в зоопарке Lion Park, принадлежащем ООО "Wild Life".

Как сообщили в Генпрокуратуре, 17 декабря около 05:00 три африканских льва вышли из клетки, дверь которой была оставлена открытой. Они напали на 44-летнего охранника, растерзали его и съели части тела.

Около 09:00 произошедшее обнаружили сотрудники зоопарка. Два льва были возвращены в клетку с использованием транквилизаторов, а третьего застрелил местный охотник.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и областного управления экологии. Назначена судебно-медицинская и ДНК-экспертизы останков тела. Все хищные животные зоопарка были пересчитаны, а клетки надёжно заперты. Ведутся необходимые проверки.

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