  • 11 Сентября, 12:16
  • BAIGENEWS

Льва и диких птиц изъяла полиция у жителя Туркестанской области

Сегодня, 10:58
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 10:58
Сегодня, 10:58
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Фото: скриншот видео

Сотрудники УБОП областного департамента полиции выявили факт незаконного обращения с редкими видами животных, передаёт BaigeNews.

В ходе осмотра дома одного из жителей Сарыагашского района оперативники обнаружили во дворе льва, сокола, двух беркутов, двух сов и двух кекликов. Мужчина объяснил, что диких животных и птиц он держал для личного пользования.

Сейчас изъятые животные размещены в зоопарке города Шымкента.

По данному факту проводятся необходимые следственные действия, а также выясняются все обстоятельства дела.

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