Льва и диких птиц изъяла полиция у жителя Туркестанской области
Сегодня, 10:58
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Сегодня, 10:58Сегодня, 10:58
141Фото: скриншот видео
Сотрудники УБОП областного департамента полиции выявили факт незаконного обращения с редкими видами животных, передаёт BaigeNews.
В ходе осмотра дома одного из жителей Сарыагашского района оперативники обнаружили во дворе льва, сокола, двух беркутов, двух сов и двух кекликов. Мужчина объяснил, что диких животных и птиц он держал для личного пользования.
Сейчас изъятые животные размещены в зоопарке города Шымкента.
По данному факту проводятся необходимые следственные действия, а также выясняются все обстоятельства дела.
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