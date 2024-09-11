Льва и диких птиц изъяла полиция у жителя Туркестанской области

Сотрудники УБОП областного департамента полиции выявили факт незаконного обращения с редкими видами животных, передаёт BaigeNews.



В ходе осмотра дома одного из жителей Сарыагашского района оперативники обнаружили во дворе льва, сокола, двух беркутов, двух сов и двух кекликов. Мужчина объяснил, что диких животных и птиц он держал для личного пользования.



Сейчас изъятые животные размещены в зоопарке города Шымкента.



По данному факту проводятся необходимые следственные действия, а также выясняются все обстоятельства дела.