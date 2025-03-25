Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси после победы на выборах 26 января, передаёт BaigeNews.kz.

Инаугурация прошла во Дворце Независимости в Минске.

Лукашенко произнёс присягу и поклялся верно служить народу, охранять права и свободы человека и гражданина, а также соблюдать и защищать Конституцию.

По сообщению Telegram-канала "Пул Первого", он также заявил, что "полмира мечтает о нашей ”диктатуре“ – диктатуре реальных дел и интересов наших людей".