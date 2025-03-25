Лукашенко вступил в должность президента Беларуси на седьмой срок
Он назвал себя счастливым президентом.
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Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси после победы на выборах 26 января, передаёт BaigeNews.kz.
Инаугурация прошла во Дворце Независимости в Минске.
Лукашенко произнёс присягу и поклялся верно служить народу, охранять права и свободы человека и гражданина, а также соблюдать и защищать Конституцию.
По сообщению Telegram-канала "Пул Первого", он также заявил, что "полмира мечтает о нашей ”диктатуре“ – диктатуре реальных дел и интересов наших людей".
"Когда речь идёт о справедливости и правде, совершенно неважно, какого размера твоя страна на карте мира. Голос Беларуси всегда звучит громко и уверенно. За годы своей независимости мы стали участниками большой политики. Я могу со всей ответственностью заявить, что у нас, власти и народа, достаточно опыта, чтобы выстоять в любых ветрах истории... Новый период президентских полномочий – это всегда новые исторические условия, ожидания и задачи. Наши приоритеты неизменны. Это мир, безопасность, благополучие родной Беларуси, достоинство нации и достаток каждого... Я – счастливый президент, а Беларусь – страна, в которой хочется жить", - приводят журналисты цитаты Лукашенко.
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