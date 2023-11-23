  • 23 Ноября, 17:54
  • BAIGENEWS

Лукашенко встретил Токаева во Дворце Независимости в Минске

Сегодня, 16:35
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Акорда Сегодня, 16:35
Сегодня, 16:35
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Фото: Акорда

В Минске во Дворце Независимости Главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил президент Беларуси Александр Лукашенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Наомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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