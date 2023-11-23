Лукашенко встретил Токаева во Дворце Независимости в Минске
Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35Сегодня, 16:35
144Фото: Акорда
В Минске во Дворце Независимости Главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил президент Беларуси Александр Лукашенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Наомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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