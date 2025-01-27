Александр Лукашенко ответил на вопрос, последний ли раз он участвует в выборах президента Беларуси, передаёт BaigeNews.kz.

26 января в Беларуси проходят президентские выборы. Лукашенко избирается на пост главы государства в седьмой раз.

Отвечая на вопрос журналистов о том, последний ли раз он участвует в выборах президента Беларуси, Лукашенко подчеркнул, что не собирается умирать.

"Придёт время, над этим подумаем", – сказал он на пресс-конференции.

По словам главы государства, к следующим выборам власти страны подумают, кто сможет сменить его на посту президента.

"Народу будем предлагать кандидатуры, которые помоложе нас, смена поколений идёт, и смогут удержать курс, который мы проводим. Если мы придём к общему мнению, что у нас есть мужики, которые возглавят эту страну и будут правильно управлять ею, поверьте, я в этом кресле не задержусь. Но это должно быть не только моё мнение", – сказал Лукашенко.

Действующий президент Беларуси напомнил, что отвечает и несёт ответственность за граждан страны, и истинный лидер страны должен думать только о государственных задачах, а от остального нужно отречься.

Он заявил, что для него не имеет значения, признают ли итоги текущих президентских выборов в Евросоюзе

"Как вы говорите, мне фиолетово, вы признаете наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались", – сказал Лукашенко.

По итогам экзитпола, проведённого на избирательных участках в день выборов президента, за кандидата Александра Лукашенко отдали свой голос 87,6% опрошенных. ЦИК страны огласит предварительные данные о результатах выборов текущей ночью.