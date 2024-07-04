Лукашенко процитировал Си Цзиньпиня на "ШОС плюс"

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на встрече "ШОС плюс", процитировал председателя КНР Си Цзиньпиня, передаёт BaigeNews.kz.

"Есть очень емкое высказывание, которое хорошо отражает суть современных процессов. Цитирую: "Как раз сейчас происходят перемены, которых не было в течение 100 лет. И мы вместе двигаем эти перемены" - председатель КНР Си Цзиньпин", - сказал Лукашенко на саммите в Астане.

Он также подчеркнул, что с момента вступления Беларуси в ШОС она будет ее укреплять.

"Беларусь очень гордится тем, что стала полноправным членом ШОС. И мы будем укреплять шанхайский дух организации, основанной на принципах взаимного уважения, равенства и солидарности", - сказал Лукашенко.

По мнению президента Беларуси, в ШОС равноправно представлены возможны для всех стран-участников организации"