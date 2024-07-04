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Лукашенко процитировал Си Цзиньпиня на "ШОС плюс"

Сегодня, 16:40
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Акорда Сегодня, 16:40
Сегодня, 16:40
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Фото: Акорда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на встрече "ШОС плюс", процитировал председателя КНР Си Цзиньпиня, передаёт BaigeNews.kz.

"Есть очень емкое высказывание, которое хорошо отражает суть современных процессов.

Цитирую: "Как раз сейчас происходят перемены, которых не было в течение 100 лет. И мы вместе двигаем эти перемены" - председатель КНР Си Цзиньпин", - сказал Лукашенко на саммите в Астане.

Он также подчеркнул, что с момента вступления Беларуси в ШОС она будет ее укреплять.

"Беларусь очень гордится тем, что стала полноправным членом ШОС. И мы будем укреплять шанхайский дух организации, основанной на принципах взаимного уважения, равенства и солидарности", - сказал Лукашенко.

По мнению президента Беларуси, в ШОС равноправно представлены возможны для всех стран-участников организации"

"Здесь слушают и слышат друг друга, не диктуют свою волю, хотя в организации представлены мировые гранды. Заверяю вас, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы в мире вес и авторитет нашего объединения постоянно возрастали", - сказал Лукашенко.

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