Лукашенко процитировал Си Цзиньпиня на "ШОС плюс"
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на встрече "ШОС плюс", процитировал председателя КНР Си Цзиньпиня, передаёт BaigeNews.kz.
"Есть очень емкое высказывание, которое хорошо отражает суть современных процессов.
Цитирую: "Как раз сейчас происходят перемены, которых не было в течение 100 лет. И мы вместе двигаем эти перемены" - председатель КНР Си Цзиньпин", - сказал Лукашенко на саммите в Астане.
Он также подчеркнул, что с момента вступления Беларуси в ШОС она будет ее укреплять.
"Беларусь очень гордится тем, что стала полноправным членом ШОС. И мы будем укреплять шанхайский дух организации, основанной на принципах взаимного уважения, равенства и солидарности", - сказал Лукашенко.
По мнению президента Беларуси, в ШОС равноправно представлены возможны для всех стран-участников организации"
"Здесь слушают и слышат друг друга, не диктуют свою волю, хотя в организации представлены мировые гранды. Заверяю вас, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы в мире вес и авторитет нашего объединения постоянно возрастали", - сказал Лукашенко.