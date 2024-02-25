Лукашенко прокомментировал очередные слухи об объединении Беларуси с Россией

Россия и Беларусь как два независимых суверенных государства в составе Союзного государства мощнее, чем если бы они были одной страной. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Мои коллеги — это не касается президента Путина и еще двоих-троих, может, даже военных в России, — не понимают, что должны быть два суверенных независимых государства. Которые, как я говорил, могут создать уникальное объединение, которое будет мощнее, чем унитарное какое-то государство", — сказал он на избирательном участке в Минске, где принял участие в первом в истории Беларуси едином дне голосования.

Он отметил, что зачастую в России и особенно в Беларуси "кто-то думает, что "Союзное государство, завтра объединимся, в Кремле будет власть". "Я - уходящий президент, я это часто говорю. Но я абсолютно убежден, что, кто бы не пришел после меня, эта позиция поддержана не будет. Два суверенных государства", — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил о том, что после того, как "началась заваруха с санкциями", многие вопросы в Союзном государстве "отпали сами по себе".