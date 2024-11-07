Лукашенко предложил присвоить Трампу Нобелевскую премию мира

Если вновь избранному президенту США Дональду Трампу удастся прекратить войны, ему надо будет присвоить Нобелевскую премию мира. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам во время посещения III Чемпионата по колке дров среди СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко напомнил, что Трамп во время избирательной кампании обещал сделать всё, чтобы прекратить войны, в том числе в Украине.

"Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию, ему присвоят за то, что он сделал доброе дело. Надежда есть, что он будет исполнять свои обещания. Но Америка не Беларусь: там могут забыть, ещё что-то. Но мы надеемся, что он свое обещание будет выполнять", - заявил белорусский лидер.

В то же время Лукашенко заметил, что не всё будет зависеть от Трампа. Что касается конфликта в Украине, то тут как минимум необходимо участие двух сторон конфликта.

"Он будет стараться прекратить войну в Украине, но это не односторонний процесс. Это надо договариваться и, может быть, не только с Россией. Это касается очень многих стран", - обратил внимание глава государства.

Дональд Трамп также заявлял, что готов поставить Китай на место. Однако Александр Лукашенко подчеркнул, что такой человек, который может "Китай на место поставить", ещё не родился.