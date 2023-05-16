Лукашенко появился на публике с забинтованной рукой после шестидневного отсутствия

Фото: Телеграм-канал Пул Первого

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые появился на публике после сообщений о болезни, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры с Лукашенко опубликовал Telegram-канал "Пул первого". Издание прикрепило к публикации фото президента Беларуси в военной форме, на котором на руке политика видна повязка.

Сообщается, что Александр Лукашенко приехал в командный пункт ВВС и войск ПВО республики. В рамках визита белорусский лидер заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства.

Тем временем, во время отсутствия Лукашенко в публичном пространстве в СМИ появилась информация о возможной болезни президента Беларуси.