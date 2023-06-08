Лукашенко помиловал Софью Сапегу. Её передали России

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Помилованную президентом Беларуси Александром Лукашенко гражданку России Софью Сапегу передали 7 июня из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, откуда девушка родом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Ранее Гродненский суд приговорил девушку экс-главреда оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича к шести годам лишения свободы. Её обвиняли в администрировании телеграм-канала "Чёрная книга Беларуси", где публиковались персональные данные и сведения о частной жизни госслужащих.

"Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло", — поделилась первыми эмоциями Софья Сапега.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который встречал 25-летнюю Сапегу, пожелал девушке, чтобы её дальнейшая жизнь была счастливой.

"Ты будешь заниматься уже экономикой, семьёй. Всегда есть возможность одуматься, осмотреться в жизни, сделать какие-то выводы. И самое главное: чтобы потом весь накопленный, нерастраченный потенциал, энергетику вложить в те проекты, которые будут позволять в дальнейшем нормально себя чувствовать. Нет ничего лучше, чем на свободе заниматься любимым делом", — подчеркнул он.

"Всё верно", - сказала помилованная.

Отметим, что Роман Протасевич, осуждённый на восемь лет за публичные призывы к захвату власти, актам терроризма и оскорбления президента, был помилован в мае.