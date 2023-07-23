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Лукашенко: Нас стали напрягать вагнеровцы. Им хочется на запад
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать" вагнеровцы, поскольку они хотят идти на Варшаву, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
Лукашенко находится в России с рабочим визитом. В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге проходят переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", — рассказал Лукашенко на встрече с Путиным.
"Я держу их в центре, как договорились, Беларуси не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих", — отметил он.
Как сообщают российские СМИ, лидеры двух государств планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Напомним, 23 июня в России заявили о вооружённом мятеже ЧВК "Вагнер", в отношении его лидера Евгения Пригожина возбудили уголовное дело. В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. После чего президент России Владимир Путин обратился к гражданам своей страны. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут "неминуемое наказание".
24 июня Путин созвонился с лидерами нескольких стран на фоне ситуации с попыткой мятежа. Он поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главами стран, входящих в ОДКБ, — президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Позже глава ЧВК "Вагнер" заявил, что разворачивает свои колонны в обратном направлении. Посредником в урегулировании ситуации стал президент Беларуси Лукашенко.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры с ЧВК "Вагнер" вёл лично Александр Лукашенко, также заявил, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, а сам он "уйдёт в Белоруссию".
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