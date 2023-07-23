Лукашенко: Нас стали напрягать вагнеровцы. Им хочется на запад

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать" вагнеровцы, поскольку они хотят идти на Варшаву, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Лукашенко находится в России с рабочим визитом. В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге проходят переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", — рассказал Лукашенко на встрече с Путиным. "Я держу их в центре, как договорились, Беларуси не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих", — отметил он.

Как сообщают российские СМИ, лидеры двух государств планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Напомним, 23 июня в России заявили о вооружённом мятеже ЧВК "Вагнер", в отношении его лидера Евгения Пригожина возбудили уголовное дело. В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. После чего президент России Владимир Путин обратился к гражданам своей страны. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут "неминуемое наказание".

24 июня Путин созвонился с лидерами нескольких стран на фоне ситуации с попыткой мятежа. Он поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главами стран, входящих в ОДКБ, — президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Позже глава ЧВК "Вагнер" заявил, что разворачивает свои колонны в обратном направлении. Посредником в урегулировании ситуации стал президент Беларуси Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры с ЧВК "Вагнер" вёл лично Александр Лукашенко, также заявил, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, а сам он "уйдёт в Белоруссию".