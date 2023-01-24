Лук в Казахстане может ещё подорожать - Жумангарин

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Подорожание лука в стране попытался объяснить министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. Он сообщил, что из-за похолодания и заморозков страны-поставщики лука не смогли экспортировать ожидаемое количество овощей, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодня лук стал очень востребованным товаром, прежде всего, вот эти заморозки, похолодание привели к тому, что в странах, где он постоянно производился его сейчас нет. Это Узбекистан, Пакистан, РФ. Цена на прилавках в Москве сейчас достигает 500 тенге, в Узбекистане 350 тенге достигает. У нас, вы знаете, он тоже повысился, местами до 170 тенге. При том, естественно, мы не можем сейчас допустить ситуацию, чтобы в стране наступил дефицит продукта, который у нас на сегодня есть", - ответил министр.

По его словам, для сдерживания цен межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой деятельности приняла решение на три месяца ввести запрет на экспорт лука. В Казахстане на сегодня осталось 150 тысяч тонн лука.

"По-хорошему, нам надо где-то 30 тысяч тонн лука в месяц. Три месяца – это 90 тысяч тонн. Но, как показывает практика, за это время мы не можем найти каким образом был вывезен лук, то есть, есть подозрения, что он вывозится в том числе и по серым схемам из Казахстана. Поэтому просто, чтобы обеспечить, я разговаривал непосредственно с руководителем пограничной службы Казахстана, Комитета госдоходов, мы сейчас на контроль эту ситуацию берем, чтобы по луку стабильность снабжения у казахстанских потребителей была. Одновременно в этот же период нами заключены сейчас контракты на ранний лук, то есть этого лука нам хватит до апреля месяца. На ранний лук мы заключили первые договора с Таджикистаном на поставку трёх тысяч тонн лука. По схеме поставки раннего лука участвуют наши крупнейшие торговые сети – это Magnum, Small, "Анвар" на Западный Казахстан", - сообщил Серик Жумангарин в кулуарах заседания правительства.

Сейчас в кабмине исходят из того, чтобы не допустить дефицита лука и спекуляций с ценами.

"Я думаю, что если сейчас решение МВК будет выполняться, то нам удастся это сделать. Пока действуют спекулятивные настроения. На прошлой неделе ко мне приезжали представители торговых сетей, они с большим трудом контрактуются на сегодняшний момент по луку, потому что аграрии не хотят его продавать, они хотят его продавать по более высокой цене. Но вы понимаете, к чему это приведет. Продавать по более высокой цене на сегодня, либо цена на внутреннем рынке будет расти, либо нам надо открывать экспорт. Мы сейчас не можем этого сделать, иначе мы останемся с дефицитом как в прошлом году это было с морковью, или когда у нас на картошку цена поднималась до 700 тенге, мы не можем сейчас себе этого позволить", - рассказал глава МТИ.

По его словам, в Казахстане сейчас достаточно так называемого "борщ-набора", чтобы спокойно пройти период высокой инфляции вплоть до апреля. А в апреле придется импортировать лук из Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Однако Жумангарин отметил, что лук еще может подорожать.