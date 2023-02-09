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Лук пытаются вывезти из Казахстана несмотря на запрет
Несмотря на введённый запрет на вывоз репчатого лука, участники внешнеэкономической деятельности продолжают попытки экспорта продукта в Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.
Департаментом по Костанайской области на АПП "Кайрак" пресечено восемь попыток вывезти лук общим весом 160 тонн.
"Также пресечена попытка вывоза одним и тем же участником ВЭД на одном и том же транспортном средстве. По имеющейся оперативной информации, готовятся попытки вывоза лука с использованием товаров прикрытия. Контроль вывоза/ввоза запрещенных товаров, а также отдельных видов товаров, по которым установлены временные запреты и ограничения, переведён на усиленный режим", - сообщили в ведомстве.
Напомним, приказом Минсельхоза РК с 28 января введён запрет на вывоз с территории РК лука репчатого сроком на три месяца.
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