Лук пытаются вывезти из Казахстана несмотря на запрет

Несмотря на введённый запрет на вывоз репчатого лука, участники внешнеэкономической деятельности продолжают попытки экспорта продукта в Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.

Департаментом по Костанайской области на АПП "Кайрак" пресечено восемь попыток вывезти лук общим весом 160 тонн.

"Также пресечена попытка вывоза одним и тем же участником ВЭД на одном и том же транспортном средстве. По имеющейся оперативной информации, готовятся попытки вывоза лука с использованием товаров прикрытия. Контроль вывоза/ввоза запрещенных товаров, а также отдельных видов товаров, по которым установлены временные запреты и ограничения, переведён на усиленный режим", - сообщили в ведомстве.

Напомним, приказом Минсельхоза РК с 28 января введён запрет на вывоз с территории РК лука репчатого сроком на три месяца.