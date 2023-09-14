Lufthansa Group откроет представительство в Алматы
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С 1 октября текущего года "Lufthansa Group" откроет представительство в Алматы, которое будет отвечать за деятельность компании по всей Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.
В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов состоялась встреча Председателя Комитета гражданской авиации МТ РК Талгата Ластаева с Генеральным менеджером по Центральной Азии "Lufthansa Group" г-ном Бернхардом Водлем.
По информации г-на Водл, с 1 октября текущего года в Алматы откроется представительство "Lufthansa Group", которое будет отвечать за деятельность компании по всей Центральной Азии.
"В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе возможность использования пятой степени "свободы воздуха" в аэропортах Казахстана, расширение сотрудничества в области грузовых перевозок и выполнение полетов авиакомпанией "Lufthansa" в осенне-зимний период 2023-2024 гг. между Казахстаном и Германией", - говорится в сообщении.
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