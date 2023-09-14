С 1 октября текущего года "Lufthansa Group" откроет представительство в Алматы, которое будет отвечать за деятельность компании по всей Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.

В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов состоялась встреча Председателя Комитета гражданской авиации МТ РК Талгата Ластаева с Генеральным менеджером по Центральной Азии "Lufthansa Group" г-ном Бернхардом Водлем.

По информации г-на Водл, с 1 октября текущего года в Алматы откроется представительство "Lufthansa Group", которое будет отвечать за деятельность компании по всей Центральной Азии.