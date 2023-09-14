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Lufthansa Group откроет представительство в Алматы

Сегодня, 15:15
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nytimes.com Сегодня, 15:15
Сегодня, 15:15
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Фото: nytimes.com

С 1 октября текущего года "Lufthansa Group" откроет представительство в Алматы, которое будет отвечать за деятельность компании по всей Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.

В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов состоялась встреча Председателя Комитета гражданской авиации МТ РК Талгата Ластаева с Генеральным менеджером по Центральной Азии "Lufthansa Group" г-ном Бернхардом Водлем.

По информации г-на Водл, с 1 октября текущего года в Алматы откроется представительство "Lufthansa Group", которое будет отвечать за деятельность компании по всей Центральной Азии.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе возможность использования пятой степени "свободы воздуха" в аэропортах Казахстана, расширение сотрудничества в области грузовых перевозок и выполнение полетов авиакомпанией "Lufthansa" в осенне-зимний период 2023-2024 гг. между Казахстаном и Германией", - говорится в сообщении.

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