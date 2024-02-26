Лудомания становится одной из главных угроз национальной безопасности - Карин

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Совета по молодёжной политике при президенте РК. Собравшиеся обсудили ход разработки проекта документа по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Госсоветник отметил, что лудомания становится одной из главных угроз национальной безопасности. Учитывая, что игровой зависимости подвержено молодое поколение граждан, именно Совет по молодёжной политике выступает главным координатором и центром борьбы с незаконным игорным бизнесом и лудоманией.

Члены Совета высказали уверенность, что эффективная профилактика и борьба с лудоманией должна носить системный характер и реализовываться совместными усилиями государственных органов и общества.

По итогам рабочей встречи Ерлан Карин подчеркнул, что молодёжь становится не просто адресатом реформ, но ключевой движущей силой намеченных преобразований. Государственный советник заявил, что Совет является площадкой, на которой не только поднимаются, но и решаются проблемы молодёжи.