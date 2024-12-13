Лудомания, она же игровая зависимость, очень серьёзная масштабная проблема в современном обществе. По данным ВОЗ, каждый год с лудоманией сталкиваются около 350 миллионов человек

Желая обогатиться, лудоманы берут кредиты, попадают в долги, а в конечном счете могут оказаться даже в рехабе. Лудомания, кстати, признана психическим расстройством. Корреспондент BaigeNews.kz выясняла, чем же она так опасна, кто склонен к ней и как распознать лудомана на ранней стадии.

Азартные игры становятся все более доступными благодаря интернету и мобильным приложениям. С ростом популярности казино, спортивных ставок и других форм азартных развлечений увеличивается и количество людей, страдающих зависимостью.

По данным Министерства туризма и спорта Казахстана, в 2023-2024 годы на основании исков Комитета решениями суда прекращены действия лицензий 25 субъектов (17 букмекерских контор, 7 тотализаторов).

"По данным информационной системы "Кибернадзор", с начала текущего года на сегодняшний день загружено на блокировку 21 421 интернет ресурсов", - добавили в ведомстве.

По мнению психотерапевта Ольги Грубой, создатели азартных игр и игровых автоматов идут на разные ухищрения, чтобы человек как можно больше отдавал себя игре.

"Это и интересный дизайн, и постепенно нарастающая сложность заданий, и прерывание игры буквально за шаг до заветного выигрыша. Если говорить об играх в казино, то там ещё и соответствующая атмосфера. Даже в большинстве фильмов мир казино показан притягательным, наполненным яркими эмоциями и большими деньгами, и многим хочется к нему прикоснуться", - говорит она.

Игроман усложняет жизнь не только себе, но и своему окружению, поскольку игра становится его доминирующим интересом, а семья, друзья, работа, прочие занятия отодвигаются на задний план. Человек становится более раздражительным, агрессивным. Чтобы найти средства для игры, он может совершать противоправные действия, такие как кража или мошенничество. Бывает, что родственники, пытаясь поддержать, соглашаются дать в долг деньги или же помогают игроману раздать долги, даже берут кредиты для этого. На самом деле это путь в никуда, и крайне сложно справиться с лудоманией без сопровождения психолога (а иногда и психиатра). От близких же моральная поддержка будет лучшим вариантом.

Согласно официальным статистическим данным на 1 ноября 2024 года в нашей стране на динамическом наблюдении с диагнозом патологическое влечение к азартным играм в региональных центрах психического здоровья состоит 15 человек (в 2022 и 2023 году эта цифра была 11 человек). Однако это только официальные данные.

Бакытжан Куржикбаев, руководитель статистического кабинета филиала "Республиканского научно-практического центра психического здоровья" МЗ РК, в беседе рассказал, что люди с лудоманией редко самостоятельно обращаются за помощью, особенно на ранних стадиях заболевания.

"Осознание проблемы часто наступает только после серьёзных последствий, таких как большие финансовые долги, разрушение отношений или проблемы с законом. Однако даже тогда многие продолжают отрицать зависимость, перекладывая вину на внешние обстоятельства. Чаще всего инициаторами обращения за лечением становятся близкие родственники или друзья, обеспокоенные разрушительным поведением. Самостоятельное обращение за помощью встречается реже и обычно связано с осознанием полной утраты контроля над ситуацией или желанием вернуть утраченное доверие и стабильность в жизни", - говорит специалист.

Вот и Жанибек когда-то стал лудоманом и называет случившееся настоящим кошмаром. Когда мы спросили у него, кто посеял это зерно в нем, он рассказал, что еще в юности, когда был в другом городе, зашел в клуб с игровыми автоматами и начал играть.

"Все закрутилось-завертелось, удача улыбалась мне и в карман шли неплохие деньги. Думаю, вау, круто, легкие деньги. Потом нашел еще один клуб, спустил все деньги, проиграл, расстроился. Так началась моя игровая зависимость. Но я не осознавал этого, продолжал играть. За пару лет я проиграл около 100000 тенге. Выигрывал максимум 300-400 тысяч тенге за день, но потом вновь быстро спускал их в автоматах. Сначала была надобность в деньгах, а позже я подсел на это, и как наркоману мне нужна была доза в виде адреналина", - признается Жанибек.

Больным он себя не считал, ругался с родственниками, девушкой, которые хотели ему помочь. На игровых автоматах мужчина не остановился.

"После окончания учебы я устроился на работу и познакомился с товарищем, которые делал ставки на футбольные матчи. Ставка за ставкой, и я опять оказался в болоте долгов и кредитов. Занимал деньги у родственников, друзей, соседей, взял кредит, продал машину, дошло до того, что я украл украшения у своей жены и заложил их в ломбард. Коллекторы начали звонить на работу, мой телефон бомбили звонками каждый день. Я перестал себя контролировать, начал ставить на все подряд, потому что хотелось вернуть деньги. Ставил, лишь бы поставить, даже особо не вникая, на что я ставлю. После проигрышей я срывался, ругался со всеми, на работе тоже был весь на нервах, всех ненавидел. В итоге мы очень сильно поругались с женой, она устала все терпеть и подала на развод, ушла от меня с маленьким ребенком", - говорит он.

От многотысячных долгов и зависимости Жанибека спасла плохая кредитная история.

"Я как-то взял кредит на 40000 тенге и не вернул. После этого ни один банк не давал мне в долг. Думаю, мне повезло. Я не играю уже несколько лет. Помирились с женой, она отправила меня к психиатру, он мне помог победить эту пагубную привычку. Живу нормальной жизнью и больше никогда не хочу возвращаться в это болото", - заключает мужчина.

По мнению Бакытжана Куржикбаева, это редкость, когда люди с лудоманией обращаются за помощью, особенно на ранних стадиях заболевания.

"Осознание проблемы часто наступает только после серьёзных последствий, таких как большие финансовые долги, разрушение отношений или проблемы с законом. Однако даже тогда многие продолжают отрицать зависимость, перекладывая вину на внешние обстоятельства. Чаще всего инициаторами обращения за лечением становятся близкие родственники или друзья, обеспокоенные разрушительным поведением. Самостоятельное обращение за помощью встречается реже и обычно связано с осознанием полной утраты контроля над ситуацией или желанием вернуть утраченное доверие и стабильность в жизни", - утверждает он.

Есть сложность лечения патологического влечения к азартным играм. Она заключается в сочетании психологических, биохимических и социально-поведенческих факторов, которые усугубляют зависимость. Проще говоря, игры активируют центры вознаграждения в мозгу, создавая стойкую потребность в повторении этих ощущений, что ведет к формированию мощной зависимости.

"Психологические аспекты, такие как стресс, тревога или депрессия, могут усиливать тягу к игре, затрудняя лечение. Дополнительно, социальные триггеры и доступность азартных игр усложняют отказ от них, что требует комплексного и индивидуального подхода в терапии", - добавляет специалист.

На возникновение лудомании влияют личностные особенности. Патологическая зависимость от азартных игр чаще развивается у людей с определёнными предрасположенностями и обстоятельствами.

"В группу риска входят те, кто склонен к импульсивному поведению, испытывает высокий уровень стресса или эмоциональную нестабильность. Также важную роль играют генетические факторы и особенности мозга, такие как дисбаланс в работе системы вознаграждения", - рассказывает специалист.

Часто лудомания развивается у людей, переживающих финансовые трудности или стремящихся к быстрому обогащению, а также у тех, кто вырос в окружении, где азартные игры воспринимались как норма. Социальная изоляция и доступность игр — особенно онлайн-платформ — усиливают вероятность зависимости.

Психотерапевт Ольга Грубая назвала факторы, которые могут увеличить риск возникновения игромании.

"Во-первых, это стремление к острым ощущениям, рисковое поведение в обычной жизни. Во-вторых, проблемы, которые не хочется решать. Игра в таком случае позволяет "спрятаться", становится способом избегания. Процесс игры перетягивает на себя внимание с проблем, эмоциональное напряжение падает, человеку так нравится это состояние, что он стремится продлить его по максимуму. В-третьих, идея о том, что крупный выигрыш разом решит все проблемы. В-четвертых, проблемы с мотивацией, привычка получать удовольствие лёгкими способами: вкусно поесть, посмотреть забавное видео, полистать ленту новостей. Ну и пятое, это, конечно, депрессия, различные виды зависимостей от веществ", - говорит она.

В целях снижения лудоманов в стране принят закон от 08.07.2024 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации", где предусмотрены увеличение с одного года до десяти лет максимального срока самостоятельного ограничения физических лиц от участия в азартных играх и пари; запрет на участие в азартных играх и пари лиц, включенных в Единый реестр должников; запрет на участие в азартных играх и пари лиц в возрасте до двадцати одного года; запрет на участие в азартных играх и пари для госслужащих, служащих органов правоохранительной службы и военных; ограничение рекламы букмекерских контор и тотализаторов, а также запрет рекламы азартных игр и пари посредством СМС-рассылок; введение бесплатного лечения лудоманов без постановки на диспансерный учет.

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