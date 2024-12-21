Служебная немецкая овчарка Асти признана лучшей в своем деле. Благодаря своему чутью и бесстрашию, она спасает жизни и помогает находить пропавших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Служебная собака, состоящая на службе в кинологическом центре департамента полиции Атырауской области, заслуженно признана лучшей в своем деле. Она спасла жизни двух человек, нашла десятерых пропавших и неоднократно доказывала свою исключительную профессиональную подготовку. Вместе со своим наставником, кинологом Жасуланом Елеуовым, Асти ежедневно вносит вклад в обеспечение общественной безопасности.

В январе Асти проявила особое мужество. В отдаленной местности пропал пастух, и поиски, длившиеся несколько дней, не давали результата. Нашли только мотоцикл пропавшего, и работа зашла в тупик. Тогда к поискам подключились Асти и ее напарник Жасулан Елеуов.

"Мы прибыли на место, где был обнаружен мотоцикл. У нас в распоряжении была только одежда пропавшего. Асти взяла след и повела нас. Пройдя несколько километров, она нашла пастуха живым и невредимым", — вспоминает Жасулан.

Это далеко не единственный случай, когда Асти проявила себя. Когда пропал ребенок с диагнозом аутизм, именно Асти обнаружила его в 7-8 километрах от дома и вернула родителям. Надежный партнер в раскрытии преступлений Асти участвует не только в поиске пропавших людей, но и в раскрытии преступлений.

Например, в Исатайском районе она нашла пропавшего жителя спустя два дня поисков. В другом случае, расследуя кражу, Асти вывела полицию на след преступника, который оказался соседом потерпевших.

В кинологическом центре департамента полиции Атырауской области особое внимание уделяют выбору и подготовке служебных собак. При отборе учитываются скорость, активность и игривость животных — эти качества помогают им быстрее адаптироваться к работе. Сегодня Асти продолжает свою службу, обеспечивая безопасность общества. Вместе со своим верным напарником Жасуланом Елеуовым она готова к новым задачам. Для них это обычная работа, а для общества — гарантия безопасности и уверенности.