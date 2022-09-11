Лучшую келинку выбрали в Павлодарской области

Фото: instagram/crmi_pvl

На региональный конкурс "Супер-келін 2022" съехались невестки в возрасте до 28 лет из разных городов и сёл Прииртышья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Конкурс, ставший уже традицинным" проходил в павлодарском Центре молодежи. За звание лучшей келинки боролись жительницы Павлодара, района Аккулы, а также Щербактинского, Успенского, Иртышского, Актогайского и Павлодарского районов области.

"Конкурс состоял из четырех туров. После традиционной визитной карточки "Менің отбасым – менің бақытым!" и домашнего задания "Шебер келін", невестки продемонстрировали свое умение в приготовлении национальных блюд, знания обычаев, традиций и показали мастерство в завершающем туре "Творческая Я", - рассказали организаторы.

По итогам конкурса первое место и звание "Супер келін 2022" получила участница из Иртышского района - Гакку Кайрат, в номинации "Өнерлі келін" призовое место присудили Аяужан Мухаммедали из района Аккулы, в номинации "Шебер келин" победа досталась Ламии Авдол из Щербактинского района.

Победительниц и всех участниц конкурса наградили дипломами и ценными подарками.