Лучший вратарь Казахстана покидает футзальный клуб "Актобе"

Вратарь Дмитрий Бондарев покидает футзальный клуб "Актобе", передаёт Vesti.kz. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Время прощаться, "Актобе"! Мне нечего скрывать, нам не удалось договориться - приходится тяжело, когда не знаешь, с кем конкретно это делаешь. Мне действительно понравилось быть частью такого чемпионата и добиваться наград вместе с командой. Несмотря на все трудности, я получил огромное удовольствие от того, что каждый день делил с вами паркет, какой командой мы стали и были в прошедшем сезоне. Спасибо каждому и желаю вам, чтобы травмы обходили вас стороной, рубитесь в этом сезоне, как минимум не хуже, чем в прошлом и пусть медали на вашей груди будут уже из другого металла. Большое уважение всем фанатам и болельщикам. Вы - огромная сила!", - написал он.

Ранее Ассоциация футзала Казахстана провела опрос, чтобы определить лучшего вратаря прошедшего сезона. В нём участвовали представители клубов, а также сотрудники АФРК, всего 35 футзальных специалистов. Лучшего вратаря в Казахстане определяли в шестой раз. Всего в анкетах были указаны фамилии четырех вратарей. Победителем признан 30-летний российский вратарь МФК "Актобе" Дмитрий Бондарев.