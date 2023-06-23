Лучший теннисист Казахстана снова попытался развязать шнурки судье

Фото: Tennis TV\\

48-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик пытался развязать шнурки судье на вышке во время одного из переходов в матче второго круга на травяном турнире категории ATP-500 в Галле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Снимок опубилковал Championat.com.

Отметим, что Александр не в первый раз замечен за таким забавным поступком.

Напомним, Бублик пробился в четвертьфинал турнира в Галле, со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 обыграв 21-ю ракетку мира немца Ян-Леннарда Штруффа. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 16 минут.

За выход в полуфинал соревнований Бублик сразится с девятой ракеткой мира, 21-летним представителем Италии Янником Синнером (4), которому проиграл на прошлой неделе на турнире в Хертогенбосхе. Выход в четвертьфинал Галле предварительно позволит Бублику подняться на три позиции в рейтинге ATP.