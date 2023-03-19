Лучший теннисист Казахстана проиграл 134-й ракетке мира

Фото: sports.kz

Казахстанский теннисист Александр Бублик (46-е место в рейтинге ATP) потерпел поражение в четвертьфинале турнира в американском Финиксе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В одной четвёртой финала Бублик проиграл в трёх сетах немцу Яну-Леннарду Штруффу (134-е место) — 4:6, 6:3, 4:6. Добавим, что призовой фонд "челленджера" в Финиксе составляет 220 000 долларов. Победитель заработает 29 800 долларов и получит 175 рейтинговых очков.

На данный момент Александр Бублик является лучшим теннисистом Казахстана. Правда, в этом году он пока выступает не слишком удачно: к концу февраля у него была серия из восьми поражений подряд, однако он смог прервать её и дошёл до полуфинала турнира в Марселе во Франции.