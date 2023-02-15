Лучший теннисист Казахстана оказался в центре нового скандала

Фото: Sports.kz

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (50-е место в рейтинге ATP) вновь попал в заголовки мировых СМИ из-за своих выходок на корте после нецензурной тирады во время матча со швейцарцем Стэном Вавринкой на турнире ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бублик потерпел поражение от Вавринки в двух сетах подряд (6:7, 4:6) и разразился нецензурной тирадой в адрес судьи при счете 4:3 в пользу швейцарского теннисиста во втором сете.

"Я жалуюсь на то, насколько глуп этот гребаный вид спорта, потому что это чертовски глупо. Игра в теннис — это головная боль", — сказал Бублик.

Отметим, что это была вторая вспышка гнева Бублика менее чем за неделю, когда он разбил три ракетки в первом раунде во время его матча с Грегуаром Баррером в Монпелье (Франция).