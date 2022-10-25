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Лучший теннисист Казахстана одолел четвёртую ракетку России в Швейцарии
Александр Бублик вышел в 1/8 финала швейцарского турнира.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик дебютировал на хардовом турнире в помещении в швейцарском Базеле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Во встрече с российским теннисистом Асланом Карацевым (60-я ракетка мира) казахстанский спортсмен одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 7:6. Матч продлился один час и 21 минуту.
По ходу игры Бублик исполнил десять подач навылет и совершил четыре двойные ошибки. Также Александр выиграл шесть очков и три гейма подряд.
Благодаря этой победе казахстанец вышел в 1/8 финала швейцарского турнира.
Бублик на данный момент располагается на 38-й позиции рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов). Карацев же является четвертой ракетой России и серебряным призером Олимпиады-2020 в миксте.
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